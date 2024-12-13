Erstellen Sie ein fesselndes 60-Sekunden-How-to-Video für Kleinunternehmer, das eine neue Softwarefunktion demonstriert. Das Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die Schritte mit einer klaren, professionellen Stimme erklärt und dabei einen ansprechenden und professionellen visuellen und akustischen Stil beibehält. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und die Sprachsynthese, um Ihr Skript mühelos zum Leben zu erwecken.

