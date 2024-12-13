Training mit einem Video-Generator für berufliche Fähigkeiten verbessern

Erstellen Sie sofort ansprechende professionelle Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren, um Mitarbeiterschulungen effektiver und skalierbarer zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das ein neues Produkt oder eine Dienstleistung vorstellt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um eine fesselnde visuelle Erzählung mit einer fröhlichen, freundlichen "Voiceover-Generierung" zu schaffen, was es zu einem idealen "AI-Video-Maker" für die Erstellung überzeugender "Marketingvideos" macht, die Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Kurzvideo für Social-Media-Influencer, das ein aktuelles Thema oder eine Herausforderung hervorhebt. Das Video benötigt einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit eingängiger Hintergrundmusik, optimiert für lautloses Ansehen mit prominenten "Untertiteln/Beschriftungen" und leicht anpassbar für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um kreatives "Videokreieren" zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmensmitarbeiter, das eine wichtige Richtlinienänderung ankündigt. Verwenden Sie einen professionellen und direkten visuellen Stil mit hochwertigen Bildern aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und einem freundlichen "AI-Avatar" als "sprechender Kopf", um sicherzustellen, dass die "AI-Videoerstellung" schnell, effizient und einladend bleibt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für berufliche Fähigkeiten funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihr Schulungsmaterial und Ihre beruflichen Mitteilungen in ansprechende Videos mit AI-Avataren und intelligenter Text-zu-Video-Technologie.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer professionellen Nachricht oder Ihres Schulungsinhalts, den unsere Plattform mithilfe von Text-zu-Video-AI in ein Video umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Inhalte visuell darzustellen und Ihre Botschaft wirkungsvoll zu übermitteln.
3
Step 3
Branding anwenden
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie Ihr Logo, Farben und andere Branding-Kontrollen direkt im Editor anwenden.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video zu beruflichen Fähigkeiten und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivationsinhalte entwickeln

Erstellen Sie überzeugende, AI-gestützte Motivations- und Soft-Skills-Videos, um Ihr professionelles Publikum zu inspirieren und zu entwickeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text mithilfe fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie in professionelle Videos zu verwandeln. Mit anpassbaren AI-Avataren und benutzerfreundlichen Vorlagen können Sie Ihre kreative Vision mühelos zum Leben erwecken und den Prozess der AI-Videoerstellung optimieren.

Kann ich mit HeyGens AI-Videoplattform die Markenkonsistenz wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, spezifische Farben und andere Markenelemente in Ihre AI-generierten Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes produzierte Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Welche Art von AI-Avataren und Voiceovers kann ich mit HeyGen verwenden?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an lebensechten AI-Avataren und leistungsstarken Voiceover-Generierungsmöglichkeiten. Sie können Ihr Skript direkt in fesselnde Dialoge umwandeln und dynamische Text-zu-Video-AI-Inhalte schnell und effizient erstellen.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von Schulungsvideos zu beruflichen Fähigkeiten?

Ja, HeyGen ist ein idealer Video-Generator für berufliche Fähigkeiten für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse, einschließlich umfassender Schulungsvideos und ansprechender Marketingvideos. Sein intuitives AI-Studio und die einsatzbereiten Vorlagen vereinfachen die Produktion von hochwertigen, wirkungsvollen Inhalten für die Mitarbeiterschulung.

