Erstellen Sie ein 1-minütiges professionelles Einführungsvideo für neue Mitarbeiter in einem schnell wachsenden Tech-Startup, das sie schnell in die Unternehmenskultur und wesentliche Informationen einführt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Markenfarben und animierten Grafiken, während die Audiofunktion eine einladende, professionelle Stimme bietet, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird. Dieses ansprechende Video zielt darauf ab, den Onboarding-Prozess für Mitarbeiter nahtlos und unvergesslich zu gestalten, indem AI-Avatare verwendet werden, um wichtige Personen und Abteilungen vorzustellen.

Video Generieren