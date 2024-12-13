Professioneller Messaging-Maker: AI für perfekte Geschäftstexte

Erstellen Sie überzeugende Nachrichten und sorgen Sie für eine konsistente Markenstimme mit unserem leistungsstarken AI-Schreibassistenten.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das betont, wie ein professioneller Messaging-Maker eine konsistente Markenstimme fördert. Der visuelle Stil sollte lebhaft und modern sein, ergänzt durch eine professionelle, klare Stimme. HeyGens AI-Avatare werden die Vorteile effektiv erzählen und zeigen, wie einfach es ist, wirkungsvolle Kommunikation zu gestalten, wobei alle Erklärungen durch nahtlose Voiceover-Generierung verstärkt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Dieses 60-sekündige Video richtet sich an Marketingfachleute und Content-Ersteller und benötigt einen dynamischen und informativen Stil, der visuell die Kraft eines AI-Schreibassistenten zeigt. Der Ton sollte fesselnd und klar sein und hervorheben, wie die Plattform die Inhaltserstellung revolutioniert und das Kundenengagement steigert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-von-Skript-Funktion, um geschriebene Konzepte nahtlos in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln, unterstützt durch klare Untertitel, um wichtige Botschaften über effiziente Messaging-Strategien zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges Video für SaaS-Unternehmen und E-Commerce-Manager wird einen eleganten Problem-Lösungs-Stil und einen selbstbewussten, effizienten Ton annehmen. Die Kernbotschaft wird darin bestehen, professionelle Nachrichten durch automatisierte Workflows und Drip-Kampagnen zu erstellen, um komplexe Kommunikationsstrategien zu vereinfachen. Mit HeyGens Vorlagen & Szenen können visuell ansprechende Sequenzen schnell erstellt werden, und die robuste Medienbibliothek/Stock-Unterstützung wird die Erzählung bereichern und Geschwindigkeit und Effektivität hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Für Kundensupport-Teams und Vertriebsprofis entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video mit einer freundlichen, zugänglichen visuellen Ästhetik und einem praktischen, beruhigenden Ton. Dieses Video wird die Vielseitigkeit der Messaging-Plattform für Multi-Channel-Kommunikation, einschließlich SMS, E-Mail und Zwei-Wege-Textnachrichten, erkunden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Zuschauer durch verschiedene Anwendungsfälle zu führen, und demonstrieren Sie die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte, um sicherzustellen, dass Nachrichten perfekt für jeden Kanal optimiert sind, was die Reichweite und Reaktionsfähigkeit verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der professionelle Messaging-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, markengerechte Nachrichten mit unserem AI-Schreibassistenten. Sorgen Sie für klare, konsistente Kommunikation in all Ihren Marketing- und Kundenbindungsmaßnahmen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Nachricht mit AI
Nutzen Sie den integrierten AI-Schreibassistenten, um schnell erste Entwürfe zu erstellen oder Ideen für jeden Nachrichtenanlass zu sammeln. Dies ermöglicht eine schnellere Inhaltserstellung und spart wertvolle Zeit.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenstimme an
Verfeinern Sie Ihre generierte Nachricht, um perfekt mit dem einzigartigen Ton und Stil Ihrer Marke übereinzustimmen. Stellen Sie sicher, dass jede Kommunikation eine professionelle und konsistente Markenstimme über alle Kanäle hinweg beibehält.
3
Step 3
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen
Wählen Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen oder speichern Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht als neue Vorlage. Dies rationalisiert Ihren Workflow für verschiedene Textnachrichten-Marketingkampagnen.
4
Step 4
Integrieren Sie in automatisierte Workflows
Integrieren Sie Ihre verfeinerten Nachrichten in automatisierte Workflows für Drip-Kampagnen, Auto-Responder oder geplante Sendungen. Dies gewährleistet eine rechtzeitige Zustellung und maximiert das Kundenengagement ohne manuellen Aufwand.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-Videos, die effektiv Wert kommunizieren und Vertrauen als Teil Ihrer professionellen Messaging-Strategie aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die professionelle Nachrichten- und Inhaltserstellung optimieren?

HeyGen fungiert als innovativer professioneller Messaging-Maker, indem es Textskripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren verwandelt. Diese Fähigkeit hilft Content-Erstellern, schnell hochwertige visuelle Inhalte zu produzieren und eine konsistente Markenstimme in allen Kommunikationen sicherzustellen.

Dient HeyGen als AI-Schreibassistent für Marketingkampagnen?

Obwohl HeyGen sich auf die AI-Videoerstellung spezialisiert hat, unterstützt die Plattform indirekt das Marketing, indem sie Ihre geschriebenen Texte effizient in überzeugende Videonachrichten umwandelt. Marketer können dies nutzen, um professionelle Nachrichten für verschiedene Plattformen zu erstellen und das Kundenengagement zu verbessern.

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung von videobasierten professionellen Nachrichten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videonachrichten durch intuitive Text-zu-Video-Funktionalität und anpassbare Vorlagen. Benutzer können leicht Voiceovers generieren und Untertitel hinzufügen, um ihre Kommunikation zu verfeinern und die Lesbarkeit und Wirkung der Nachrichten zu verbessern.

Welche Vorteile bietet HeyGen für die skalierbare Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um eine effiziente Inhaltserstellung im großen Maßstab zu ermöglichen und über traditionelle textbasierte Kommunikationen hinauszugehen. Unternehmen können schnell eine Vielzahl von Markenvideos generieren und AI-Avatare sowie Branding-Kontrollen nutzen, um ein konsistentes Markenerlebnis über diverse Kampagnen hinweg zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo