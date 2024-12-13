Professioneller Lernvideomacher für ansprechende Kurse

Erhöhen Sie Ihre Lehrtätigkeit mit beeindruckenden Bildungs-Videos, indem Sie Skripte einfach in dynamische Inhalte umwandeln, mit Text-zu-Video aus einem Skript.

384/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich einen Pädagogen vor, der ansprechende animierte Bildungsvideos für seine Online-Kurse produzieren muss; dieses 1,5-minütige Skript ist für Lehrer gedacht, die komplexe Themen vereinfachen möchten. Verwenden Sie einen lebendigen, freundlichen Animationsstil mit einer begeisterten Stimme, die zeigt, wie AI-Avatare das Lernerlebnis personalisieren können, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für technische Support-Teams, das eine komplexe Softwarefunktion im Detail erklärt. Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit Bildschirmtext und einer präzisen, ruhigen Stimme verwenden, um zu betonen, wie HeyGens Voiceover-Generierung für konsistente Klarheit sorgt und die Aufnahmezeit für einen AI-Bildungsvideomacher reduziert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das den Wert von Bildungs-Videos in professioneller Qualität für die Kundenbindung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, mit einer energischen Erzählung, die zeigt, wie einfach es ist, ein einfaches Skript in ein poliertes Video mit Text-zu-Video aus einem Skript zu verwandeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein professioneller Lernvideomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos Bildungs-Videos in professioneller Qualität mit einer intuitiven AI-gestützten Plattform, die für Lehrer und Ausbilder entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Nutzen Sie die Text-zu-Video aus einem Skript-Funktion unseres AI-Bildungsvideomachers. Geben Sie Ihre Lerninhalte ein, und die Plattform bereitet sie automatisch für die Videoproduktion vor.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus unserer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen und Szenen, die speziell für Bildungsinhalte entwickelt wurden. Diese vorgefertigten Layouts bieten eine professionelle Grundlage für Ihre Lernvideos.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger Voiceover-Generierung oder nehmen Sie Ihre eigene auf. Integrieren Sie nahtlos unterstützende Medien, um das Lernerlebnis zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren Sie in hoher Qualität
Finalisieren Sie Ihr professionelles Lernvideo und exportieren Sie es in atemberaubender 4K-Qualität. Ihr Publikum wird von kristallklaren Bildern profitieren, die eine ansprechende und wirkungsvolle Bildungsübermittlung gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erhöhen Sie das Unternehmens-Training

.

Entwickeln Sie ansprechende und animierte Bildungs-Videos, die das Engagement der Mitarbeiterschulung steigern und das Wissen in Ihrer Organisation erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von professionellen Lernvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um den gesamten Produktionsprozess für einen professionellen Lernvideomacher zu optimieren. Benutzer können AI-gestützte Skripte in dynamische Videos umwandeln, indem sie AI-Avatare und realistische Voiceovers verwenden, was es zu einem effizienten AI-Bildungsvideomacher macht. Dies reduziert drastisch die Zeit und den Aufwand, die erforderlich sind, um hochwertige Lehrinhalte zu produzieren.

Kann ich mit HeyGen ohne Design-Erfahrung einfach Bildungs-Videos erstellen?

Absolut. HeyGen ist so konzipiert, dass es ein intuitiver Bildungsvideomacher mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche ist. Sie können aus einer Vielzahl von Videovorlagen auswählen und diese mühelos anpassen, sogar benutzerdefinierte Animationen hinzufügen, um das Engagement für Lehrer und Lernende zu erhöhen.

Welche Funktionen gewährleisten Bildungs-Videos in professioneller Qualität bei HeyGen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Bildungs-Videos in professioneller Qualität durch eine Reihe robuster Funktionen zu liefern. Unsere Plattform unterstützt 4K-Qualitätsexporte und bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, sodass Sie ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild beibehalten können. Sie können auch unsere Medienbibliothek nutzen und genaue Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen.

Ist HeyGen geeignet, um ansprechende Online-Kurse und Erklärvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen ist ein ideales Werkzeug, um überzeugende Online-Kurse und Erklärvideos zu entwickeln, die das Publikum fesseln. Seine Fähigkeit, animierte Bildungs-Videos aus Skripten zu generieren, kombiniert mit Bildschirmaufnahmen, macht es perfekt, um komplexe Themen in leicht verständliche Inhalte zu zerlegen. Dies befähigt Pädagogen, schnell wirkungsvolle Lernerfahrungen zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo