Professioneller Interner Videogenerator für Schnelle, Einfache AI
Erstellen Sie professionelle Videos in Minuten mit unserer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges generatives AI-Video für potenzielle Kunden, das die Vorteile unserer neuesten Produktfunktion präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, modern und sehr dynamisch sein, mit fesselnden Motion Graphics und einem energischen Erzähler. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte mühelos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und nahtlose Videokreation zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das eine bedeutende Unternehmensrichtlinienänderung ankündigt. Der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, mit sauberen Grafiken und einem vertrauenswürdigen Ton, unterstützt durch eine realistische und artikulierte Stimme. Dieser professionelle interne Videogenerator ermöglicht die nahtlose Erstellung von Voiceovers direkt aus Text, um Konsistenz und Klarheit in der Botschaft zu gewährleisten.
Gestalten Sie eine 90-sekündige Anleitung für bestehende Nutzer, die eine spezifische Funktion unserer Software erklärt. Das Video sollte eine klare, schrittweise visuelle Präsentation mit beeindruckenden visuellen Effekten haben, die jede Aktion hervorheben, begleitet von einer ruhigen und informativen Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein poliertes und leicht verständliches Tutorial zusammenzustellen und den gesamten Videokreationsprozess zu verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Verbessern Sie das Lernen und die Wissensspeicherung in Ihrer Organisation, indem Sie dynamische und interaktive AI-gestützte Schulungsvideos erstellen.
Erweitern Sie Lernen & Entwicklung.
Entwickeln Sie schnell umfassende interne Kurse und Module, um professionelles Lernen für alle Mitarbeiter weltweit zugänglich zu machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos?
HeyGens leistungsstarke generative AI-Videoplattform macht die Erstellung professioneller Videos für jeden zugänglich. Durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen können Sie mühelos beeindruckende visuelle Inhalte und fesselnde visuelle Geschichten produzieren, was Ihren Content-Produktions-Workflow erheblich vereinfacht.
Kann HeyGen mir helfen, kreative Kontrolle über meine Videoinhalte zu erlangen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle durch Funktionen wie anpassbare Vorlagen, realistische Voiceovers und dynamische AI-Avatare. Dies ermöglicht es Ihnen, einzigartige professionelle Videos zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Vision und Markenästhetik passen.
Welche Art von kreativem Inhalt kann ich mit HeyGen produzieren?
HeyGen befähigt Sie, eine breite Palette kreativer Inhalte zu erstellen, von fesselnden Social-Media-Videos bis hin zu detaillierten Erklärvideos und interner Kommunikation. Unsere Plattform bietet die Werkzeuge, um fesselnde Erzählungen und beeindruckende visuelle Inhalte für jeden Bedarf zu generieren.
Ist HeyGen für Content-Ersteller ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse geeignet?
Ja, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass die Erstellung professioneller Videos auch ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse möglich ist. Unsere intuitive Benutzeroberfläche und AI-gestützten Tools vereinfachen den Prozess, sodass Content-Ersteller sich darauf konzentrieren können, schnell fesselnde visuelle Geschichten zu liefern.