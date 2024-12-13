Professionelle Richtlinien-Videoerstellung für hochwertige Inhalte

Steigern Sie Ihre Videoproduktion mit Expertenrichtlinien und vereinfachen Sie die professionelle Videokreation, einschließlich nahtloser Text-zu-Video-Umwandlung aus dem Skript.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial für angehende Unternehmensvideoproduzenten, das die wesentlichen Aspekte der Auswahl von Ausrüstung und optimalen Beleuchtungseinstellungen für professionelle Videoproduktionen sorgfältig darlegt. Dieses Video sollte einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit einer professionellen Voiceover enthalten, wobei HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird, um Klarheit und Konsistenz zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erkunden Sie die Feinheiten der Postproduktion in einem 90-sekündigen Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die grundlegende Videobearbeitungs- und Farbkorrekturtechniken beherrschen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch sein, mit geteilten Bildschirmbeispielen und beschwingter Hintergrundmusik, und HeyGens Untertitel/Captions sollten verwendet werden, um wichtige technische Begriffe hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Tauchen Sie ein in fortgeschrittene Filmtechniken in einem umfassenden 2-minütigen Leitfaden, der sich an Marketingteams richtet, die ihre Videofähigkeiten verbessern möchten, mit einem besonderen Fokus auf Komposition und Bildgestaltung sowie effektive Kamerabewegungen. Das Video sollte demonstrative, hochwertige visuelle Beispiele mit klaren On-Screen-Texten präsentieren und HeyGens AI-Avatare nutzen, um komplexe Informationen ansprechend zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie das Geheimnis makelloser Audioqualität in einem überzeugenden 45-sekündigen Video, das für Content-Ersteller maßgeschneidert ist, die ihren Produktionswert durch überlegene Aufnahmegeräte steigern möchten. Dieses Video erfordert klare, saubere Visuals und direkte Ansprache, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwendet wird, um schriftliche Anweisungen schnell in eine polierte visuelle Präsentation zu verwandeln.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung professioneller Richtlinienvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre professionellen Richtlinien schnell und effizient in ansprechende Videoinhalte, um Klarheit und Wirkung für Ihr Publikum zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und Ihre Vision
Beginnen Sie mit der Gliederung der Botschaft und Struktur Ihres Videos. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihr geschriebenes Skript sofort in erste Videoszenen umzuwandeln und wertvolle Produktionszeit zu sparen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch. Dies schafft eine professionelle Bildschirmpräsenz für Ihre Richtlinien.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Audio
Wenden Sie die Farben, Logos und Schriftarten Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen an. Erstellen Sie Voiceovers in verschiedenen Tönen und Sprachen und fügen Sie automatisch Untertitel/Captions hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr professionelles Video
Überprüfen Sie Ihr Video auf Genauigkeit und Fluss. Exportieren Sie dann Ihr endgültiges professionelles Richtlinienvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, bereit zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Informationen klären

.

Verwandeln Sie komplexe professionelle Richtlinien und technische Themen in leicht verständliche Videoinhalte für klare Kommunikation.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die professionelle Videobearbeitung und -produktion?

HeyGen revolutioniert den Videoproduktionsprozess durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie. Benutzer können problemlos professionelle Videos direkt aus einem Skript erstellen, was den Bedarf an traditioneller Videobearbeitung und komplexer Produktionstechnik erheblich reduziert.

Welche technischen Steuerungen bietet HeyGen, um eine hochwertige Videoproduktion zu gewährleisten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Logos und Farben für eine konsistente, hochwertige Produktion anzupassen. Darüber hinaus verfügt es über fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, die klare Audio- und Videoqualität in Ihrem professionellen Inhalt sicherstellen.

Kann HeyGen bestehende Medien und Assets in Videoprojekte integrieren, um die Erstellung zu verbessern?

Absolut, HeyGen unterstützt die nahtlose Integration bestehender Medien, einschließlich Bilder und Stock-Assets, in Ihre Videoprojekte. Diese Fähigkeit ermöglicht eine flexible Videokreation, indem zuvor aufgenommenes Filmmaterial oder andere visuelle Elemente genutzt werden, um Ihre professionellen Videos zu bereichern.

Wie bietet HeyGen technische Vielseitigkeit für die Videodistribution auf verschiedenen Plattformen?

HeyGen gewährleistet technische Vielseitigkeit, indem es flexible Größenanpassungen des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen für Ihre fertigen Videos bietet. Dies ermöglicht eine optimale Videodistribution auf verschiedenen Plattformen, sodass Ihre professionellen Videos ihre Qualität und Wirkung überall dort behalten, wo sie geteilt werden.

