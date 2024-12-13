Professioneller Entwicklungs-Videoersteller: Schulungen aufwerten

Erstellen Sie ansprechende und effektive Schulungsinhalte für Ihr Team mit leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für L&D-Teams, das sich auf die Optimierung ihrer professionellen Lernprogramme konzentriert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, inspirierende Szenarien der Kompetenzentwicklung zeigen und von einer professionellen und ermutigenden Stimme begleitet werden, die mit HeyGen's Sprachgenerierung erstellt wurde. Dieses Video wird hervorheben, wie eine Online-Videoerstellungsplattform die Bereitstellung von ansprechendem Inhalt vereinfacht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video für technische Trainer, das den Prozess der Durchführung effektiver technischer Schulungen für Mitarbeiter veranschaulicht. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit dynamischen Animationen und prägnanten Erklärungen haben, verstärkt durch HeyGen's Text-zu-Video-Funktion für präzise Erzählungen, die die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Video für Organisationen, die eine hybride Belegschaft einführen, und zeigen Sie ein ansprechendes Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis. Der visuelle Stil sollte freundlich und visuell reichhaltig sein, verschiedene AI-Avatare einbeziehen, um die Lernreise zu personalisieren, und HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um den visuellen Kontext zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für Geschäftsleiter, die erstaunliche Videos und Präsentationen in professioneller Qualität erstellen möchten. Verwenden Sie einen eleganten, schnellen visuellen Stil mit wirkungsvollen Übergängen, indem Sie HeyGen's vorgefertigte Vorlagen & Szenen für die schnelle Inhaltserstellung und das Anpassen von Seitenverhältnissen & Exporte für die vielseitige Verteilung über Plattformen hinweg nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein professioneller Entwicklungs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle professionelle Entwicklungs- und Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools, die das Lernen und die Beteiligung Ihres Teams verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Schulungsvideo-Vorlagen, um Ihre Inhalte schnell zu strukturieren und die Erstellung zu beschleunigen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Lehrinhalte zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihrer Marke, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in Ihrem Video zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr poliertes Video
Finalisieren Sie Ihr professionelles Entwicklungsvideo und exportieren Sie es einfach im gewünschten Format, um es auf allen Plattformen zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für die Bildung

Vereinfachen Sie komplexe Themen in ansprechende Videoinhalte, verbessern Sie das professionelle Verständnis und verbessern Sie die Lernergebnisse in verschiedenen Bereichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Online-Videoerstellung mit AI-Video-Tools?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, Text mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Unsere Plattform integriert AI-Drehbuchautor-Funktionen und AI-Text-zu-Sprache, um die Inhaltserstellung zu optimieren.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare und realistische Sprachübertragungen erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-Avataren und ausgefeilten AI-Sprachübertragungen, um Ihre Videos zu verbessern. Sie können sie an Ihre Marke anpassen, um fesselnde und ansprechende Inhalte zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Produktion hochwertiger Inhalte?

HeyGen bietet leistungsstarke technische Funktionen, darunter nahtlose Bildschirmaufnahmen und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten. Sie können auch Untertitel/Beschriftungen und Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Output stets professionell und im Einklang mit Ihren Organisationsstandards ist.

Bietet HeyGen Funktionen für Markenkonsistenz und globale Verbreitung von Schulungsvideos?

HeyGen gewährleistet Markenkonsistenz durch anpassbare Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, in all Ihren Schulungsvideos. Unsere Plattform unterstützt auch Funktionen wie 1-Klick-Übersetzungen und einen mehrsprachigen Videoplayer, um ein globales Publikum effektiv zu erreichen.

