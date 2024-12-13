HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Bildungsinhalte zum Leben und bieten einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für alle Ihre schülergerechten Ressourcen. Durch einfaches Eingeben eines Skripts können Sie ein professionelles Video mit natürlichen Voiceovers und Untertiteln erstellen, was Ihre Unterrichtsmaterialien zugänglicher und wirkungsvoller macht. Dies ermöglicht es Lehrern, hochwertige Videos zu produzieren, ohne selbst vor der Kamera stehen zu müssen.