Beispiel-Prompt 1
Für Lehrer, die bestrebt sind, wirkungsvolle Unterrichtsmaterialien zu erstellen, demonstriert dieses informative 60-Sekunden-Video die Erstellung von schülergerechten Ressourcen. Präsentiert in einem warmen, ermutigenden Ton und mit fesselnden Beispielen auf dem Bildschirm, zeigt das Video einen freundlichen HeyGen AI-Avatar, der erklärt, wie man vielfältige Lerninhalte entwickelt und komplexe Themen für alle Lernenden zugänglich macht.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Lehrplans in diesem prägnanten 30-Sekunden-Video, das für Lehrplanentwickler und Fachbereichsleiter konzipiert ist. Mit einem dynamischen, lösungsorientierten visuellen Stil, schnellen Schnitten und wirkungsvollen Textüberlagerungen wird hervorgehoben, wie einfach es ist, HeyGens Vorlagen & Szenen zu nutzen, um umfassende Unterrichtspläne und interaktive Quizze schnell zu erstellen und Ihre Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Inspirieren Sie praktisches, erfahrungsbasiertes Lernen in Ihrem Klassenzimmer mit diesem kreativen 50-Sekunden-Video, perfekt für innovative Pädagogen und STEAM-Lehrer. Mit einem inspirierenden, visuell reichen Stil, der reale Makerspace-Projekte und lebendige Animationen zeigt, nutzt dieses Stück HeyGens Voiceover-Generierung, um Projektideen klar zu artikulieren und die Entdeckungslust zu fördern.
Wie der Professional Development Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Lehrplan und Ihre Unterrichtsmaterialien in ansprechende professionelle Entwicklung mit AI-gestütztem Video, sparen Sie Zeit und fördern Sie praktisches Lernen.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Module
Beginnen Sie mit der Nutzung robuster Vorlagen & Szenen, um Ihre professionellen Entwicklungs-Module schnell zu strukturieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Inhalte effizient und mit einem polierten Erscheinungsbild zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Unterrichtsmaterialien zu artikulieren und sie für Lehrer hochgradig ansprechend und personalisiert zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie inklusiven Zugang hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie automatisch Untertitel/Captioning generieren, um sicherzustellen, dass Ihre schülergerechten Ressourcen für alle Lehrer konsumierbar sind und eine inklusivere Lernumgebung fördern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Arbeit
Finalisieren Sie Ihr Projekt als Professional Development Maker, indem Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für jede Plattform formatiert sind.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Lehrern helfen, ansprechende Unterrichtsmaterialien zu erstellen?

HeyGen befähigt Lehrer, Text in dynamische Videoinhalte zu verwandeln, ideal für Unterrichtsmaterialien. Mit AI-Avataren und Voiceover-Generierung können Sie problemlos professionelle Entwicklungsvideos und schülergerechte Ressourcen erstellen. Dieses zeitsparende Tool hilft Lehrern, überzeugende Unterrichtspläne zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitung.

Was macht HeyGen zu einem zeitsparenden Tool für die Entwicklung von Bildungsinhalten?

HeyGen optimiert die Inhaltserstellung, indem es Skripte mit AI-Avataren und automatisierten Voiceovers in Videos umwandelt, was die Produktionszeit erheblich verkürzt. Lehrer können Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell schülergerechte Ressourcen oder professionelle Entwicklungsvideos effizient zu erstellen. Es ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, mehr in weniger Zeit zu schaffen und wertvolle Stunden freizugeben.

Kann HeyGen als Unterrichtsplan-Generator oder für interaktives Lernen verwendet werden?

Obwohl es kein direkter Unterrichtsplan-Generator ist, ist HeyGen ein hervorragendes Tool zur Erstellung begleitender Videoinhalte, die jedes Curriculum bereichern. Sie können ansprechende Videosegmente für Quizze, Tutorials oder zur Unterstützung von praktischem, erfahrungsbasiertem Lernen erstellen, um Ihre Unterrichtsmaterialien dynamischer zu gestalten. HeyGens Fähigkeiten ermöglichen die einfache Erstellung vielfältiger Lernressourcen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Erstellung schülergerechter Ressourcen?

HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Bildungsinhalte zum Leben und bieten einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für alle Ihre schülergerechten Ressourcen. Durch einfaches Eingeben eines Skripts können Sie ein professionelles Video mit natürlichen Voiceovers und Untertiteln erstellen, was Ihre Unterrichtsmaterialien zugänglicher und wirkungsvoller macht. Dies ermöglicht es Lehrern, hochwertige Videos zu produzieren, ohne selbst vor der Kamera stehen zu müssen.

