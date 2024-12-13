Professioneller Zertifizierungsvideo-Ersteller: Steigern Sie das Engagement der Lernenden

Erstellen Sie mühelos überzeugende Schulungsvideos und digitale Zertifizierungen mit Text-zu-Video aus Skripten, um das Training und die Bewertung der Lernenden zu verbessern.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Informationsvideo für Entwickler von Zertifizierungsprogrammen und Unternehmensausbilder, das zeigt, wie Kursmaterial schnell in ansprechende Inhalte umgewandelt werden kann. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, professionell und sehr strukturiert sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm für wichtige Punkte. Dieses Video sollte die Effizienz der Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten betonen, um detaillierte Gliederungen in ausgefeilte Präsentationen zu verwandeln, indem vorgefertigte Vorlagen und Szenen genutzt werden, um den Produktionsprozess für professionelle Zertifizierungsvideo-Ersteller zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dynamisches Erklärvideo vor, das sich an Spezialisten für Lernen & Entwicklung und Pädagogen richtet und die Wirkung von AI-Avataren bei der Schaffung interaktiver Trainingsengagements und effektiver Video-Bewertungen zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und leicht futuristisch sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme. Dieses Video könnte HeyGens AI-Avatare hervorheben, um zu demonstrieren, wie lebensechte Präsentatoren komplexe Informationen vermitteln können, um die Behaltensleistung und das Engagement der Lernenden in Online-Lernumgebungen zu verbessern, um praktische Video-Bewertungen durchzuführen.
Beispiel-Prompt 2
Das Ziel ist es, ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Werbevideo zu entwickeln, das sich an Marketingteams für Online-Kurse und Berufsverbände richtet und darauf abzielt, Bewerber für neue digitale Zertifizierungen zu gewinnen. Die Ästhetik des Videos sollte elegant, inspirierend und von hoher Produktionsqualität sein, mit einem peppigen Hintergrundtrack und einer klaren Sprachgenerierung. Dieses Stück sollte zeigen, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden kann, um atemberaubende visuelle Effekte zu erzeugen, während Branding-Kontrollen ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Werbematerialien hinweg gewährleisten, was letztendlich die Wahrnehmung der Qualität digitaler Zertifizierungen steigert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für technische Ausbilder und E-Learning-Inhaltsersteller, das darauf abzielt, komplexe technische Fähigkeiten zu vereinfachen. Der visuelle Stil sollte direkt, sauber und leicht verständlich sein, unter Verwendung von animierten Infografiken und einer freundlichen, klaren Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit und das Verständnis verbessern, was die Produktion komplexer Videos leichter nachvollziehbar macht und eine umfassende Online-Lernerfahrung für herausfordernde technische Fähigkeiten unterstützt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der professionelle Zertifizierungsvideo-Ersteller funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige, gebrandete Zertifizierungsvideos mit AI, indem Sie Skripte in ansprechende visuelle Inhalte umwandeln, die für die digitale Verbreitung bereit sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Zertifizierungsskript
Schreiben oder fügen Sie Ihre Zertifizierungsinhalte ein, um automatisch ein Video mit unserer "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Zertifizierungsinhalte professionell und ansprechend zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Markenidentität Ihrer Organisation mit anpassbaren "Branding-Kontrollen" für ein konsistentes Erscheinungsbild anwenden.
4
Step 4
Generieren und verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie unsere robusten Exportfunktionen, um Ihre Inhalte für nahtlose "digitale Zertifizierungen" und Online-Lernplattformen vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Zertifizierungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe professionelle Zertifizierungsmaterialien in klare, leicht verständliche AI-Videos, um das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Avataren für professionelle Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische AI-Avatare zu generieren, die Ihre Inhalte präsentieren können, was es zu einem idealen Werkzeug für die Erstellung professioneller Zertifizierungsvideos macht. Diese technische Fähigkeit ermöglicht eine effiziente Videoproduktion ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen und vereinfacht die Inhaltserstellung erheblich.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Skripten in Videoinhalte?

HeyGen bietet eine robuste Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten, die es Ihnen ermöglicht, schriftliche Inhalte in dynamische Video-Bewertungen oder digitale Zertifizierungen umzuwandeln. Die integrierte Sprachgenerierung verbessert den technischen Prozess weiter und sorgt für qualitativ hochwertige und ansprechende Online-Lernmaterialien.

Kann HeyGen benutzerdefiniertes Branding und Vorlagen in Video-Bewertungen integrieren?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um Ihre Video-Bewertungen und digitalen Zertifizierungen anzupassen. Sie können sicherstellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen, durch personalisierte visuelle Effekte und Bewegungsgrafiken.

Wie kann HeyGen den Videoproduktionsprozess für das Training-Engagement optimieren?

HeyGen fungiert als umfassender Online-Video-Editor, der die Videoproduktion für verbessertes Training-Engagement und Lernbewertung erheblich vereinfacht. Die intuitive Benutzeroberfläche und die AI-gestützten Tools vereinfachen die Inhaltserstellung vom Skript bis zum fertigen Video und steigern die Gesamteffizienz in Online-Lernumgebungen.

