Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos für Online-Kurse und Zertifizierungen. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um ansprechende visuelle Erzählungen zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein 60-Sekunden-Video vor, das sich an Unternehmensausbilder und L&D-Profis richtet und den optimierten Prozess zur Entwicklung effektiver Schulungsvideos veranschaulicht, die erheblich zur Mitarbeiterentwicklung beitragen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und modern sein, mit klaren On-Screen-Beispielen und einer ermutigenden, professionellen Stimme. Dieses Video wird effektiv zeigen, wie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion es Kreativen ermöglicht, ihre Skripte mit bemerkenswerter Effizienz in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein lebhaftes 30-Sekunden-Werbevideo für Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller vor, das sich auf die transformative Wirkung hochwertiger Lehrvideos auf digitale Lernerfahrungen konzentriert. Das Video sollte einen hellen, dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und ansprechenden Grafiken aufweisen, gepaart mit einer energischen, klaren Stimme. Heben Sie HeyGen's robuste Untertitel-/Caption-Funktion hervor, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Zugänglichkeit und des Verständnisses in verschiedenen Online-Kursen spielt.
Betrachten Sie ein elegantes 50-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingteams, das die Erreichbarkeit von professionellen Videoinhalten auch mit begrenztem Budget und ohne umfangreiche Video-Bearbeitungssoftware demonstriert. Die Produktion sollte einen inspirierenden, aber praktischen visuellen und audiovisuellen Stil vermitteln, mit fließenden visuellen Erzähltechniken und professioneller Hintergrundmusik, begleitet von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Dieser Abschnitt wird speziell zeigen, wie HeyGen's umfassende Vorlagen & Szenen eine schnelle Erstellung von polierten Multimedia-Inhalten ermöglichen und dabei erheblich Budget und Zeit für jeden professionellen Zertifizierungs-Videoersteller sparen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein professioneller Zertifizierungs-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Wissen effizient in wirkungsvolle Schulungs- und Lehrvideos mit HeyGen's leistungsstarken Tools, die professionelle Videoqualität für Ihre Karriereziele zugänglich machen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Lehrinhalte. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Lektionen mühelos in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Verbessern Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Ihr gewählter Avatar wird Ihr Skript präsentieren und Ihren Online-Kursen eine professionelle Note verleihen.
Step 3
Anwenden von Branding-Elementen
Personalisieren Sie Ihre Schulungsvideos mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke. Wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um sicherzustellen, dass Ihre Lehrvideos konsistent und professionell sind.
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihr Projekt, indem Sie Ihr Video im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Dieser nahtlose Exportprozess ermöglicht es Ihnen, Ihre Multimedia-Erstellung weit zu verbreiten und dabei Budget und Zeit zu sparen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Lehrinhalte

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, professionelle Videos, die komplexe Zertifizierungsmaterialien für alle Lernenden leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von professionellen Zertifizierungs- und Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von professionellen Zertifizierungs- und Schulungsvideos, indem es Skripte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie in ansprechende Inhalte verwandelt. Dies eliminiert die Notwendigkeit für komplexe Dreharbeiten und Bearbeitung, was sowohl Budget als auch Zeit erheblich spart.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um professionelle Videoqualität ohne umfangreiche Produktionserfahrung zu gewährleisten?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videoqualität und überzeugende digitale Geschichten mit AI-Avataren, automatisierter Sprachgenerierung und einer umfangreichen Medienbibliothek zu erstellen. Diese intuitiven Werkzeuge helfen Personen mit unterschiedlichen kreativen Fähigkeiten, wirkungsvolle visuelle Erzählungen ohne traditionelle Dreharbeiten und Bearbeitung zu produzieren.

Kann HeyGen verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen für unterschiedliche Multimedia-Erstellungsbedürfnisse unterstützen?

Ja, HeyGen bietet robuste Post-Production-Tools, einschließlich Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedener Exportvideoformate. Dies stellt sicher, dass Ihre Multimedia-Erstellung, sei es für Online-Kurse oder andere Plattformen, perfekt optimiert und zugänglich ist.

Wie hilft HeyGen Nutzern, ihre Karriereziele durch effiziente Videoinhaltserstellung zu erreichen?

HeyGen ermöglicht es Einzelpersonen und Unternehmen, hochwertige Multimedia-Inhalte wie Online-Kurse und Lehrvideos effizient zu produzieren, die direkt Karriereziele und berufliche Entwicklung unterstützen können. Durch den Einsatz von AI sparen Nutzer erheblich Zeit und Ressourcen in der Videoproduktion.

