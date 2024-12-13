Produktivitäts-Video-Maker: Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams

Erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte für Ihr Unternehmen. Unser KI-gestützter Videoeditor verwandelt Text sofort in Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und die einfache Nutzung eines Online-Videoeditors hervorhebt. Verwenden Sie einen hellen und ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik, um die Zuschauer durch den Prozess der Erstellung von Marketinginhalten zu führen. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung der vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell professionell aussehende Videos mit minimalem Aufwand zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Content-Ersteller richtet, die ihre Produktivität steigern möchten, ohne immer vor der Kamera zu erscheinen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und energiegeladen sein und die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft der KI-Avatare von HeyGen zeigen. Verwenden Sie eine selbstbewusste Erzählung, um zu erklären, wie diese Fähigkeit den Erstellern ermöglicht, konsequent hochwertige Inhalte zu produzieren, was HeyGen zu einem echten Produktivitäts-Video-Maker macht.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Marketingteams Videoinhalte schnell für verschiedene soziale Plattformen anpassen? Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges Video, das die Funktion zur Größenanpassung und den Export von HeyGen zeigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit klaren Vorher-Nachher-Vergleichen, untermalt von energiegeladener Musik. Zeigen Sie, wie dieses Tool für effizientes Video-Editing unerlässlich ist, um eine schnelle Anpassung zu ermöglichen und die Gesamtproduktivität zu steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Produktivitäts-Video-Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf und erstellen Sie mühelos professionelle Videos. Diese Anleitung führt Sie durch die einfachen Schritte, um Ihre Videoproduktivität zu maximieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt schnell, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen, die auf Ihre Inhaltsbedürfnisse zugeschnitten sind und die Erstellung beschleunigen.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare und Medien hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie lebensechte KI-Avatare einfügen und Ihre Geschichte mit benutzerdefinierten Medien oder Inhalten aus der umfangreichen Stock-Bibliothek bereichern.
3
Step 3
Generieren Sie automatische Untertitel
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums, indem Sie automatisch präzise Untertitel für Ihr Video generieren, um Klarheit und Reichweite zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie sie im gewünschten Format, bereit für nahtloses Teilen auf all Ihren Zielplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement beim Training

Verbessern Sie Mitarbeiterschulungsprogramme mit KI-generierten Videos, um das Engagement und die Wissensspeicherung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen dient als intuitive Online-Plattform zur Videoproduktion und als Produktivitäts-Video-Maker, der KI-gestützte Tools nutzt, um den gesamten Produktionsprozess zu optimieren. Benutzer können schnell professionelle Videos mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und einem KI-Videoeditor erstellen, was die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt.

Kann ich meine Videoinhalte mit KI-Avataren in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Benutzern, individuelle Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren zu erstellen, die mit verschiedenen Ausdrücken und Gesten animiert werden können. Sie können ganz einfach Sprachaufnahmen direkt aus einem Skript generieren und Text in Video mit Ihrem gewählten Avatar umwandeln.

Welche fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen für Präzision?

HeyGen bietet eine robuste mehrschichtige Timeline-Bearbeitung für detaillierte Kontrolle sowie textbasierte Bearbeitung, um Ihre Videonarrative direkt aus dem Skript zu verfeinern. Nutzen Sie Präzisionskontrollen für Elemente wie Unterstützung für geschlossene Untertitel und verwenden Sie KI-gestützte Tools wie Hintergrundentfernung und Videoanpassung, um ein poliertes, professionelles Ergebnis zu erzielen.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Videos für verschiedene Plattformen bereit sind?

HeyGen bietet vielseitige Möglichkeiten zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, sodass Sie Ihr hochwertiges Video für verschiedene soziale Plattformen optimieren und nahtlos exportieren können. Darüber hinaus können Sie Ihre Inhalte mit umfangreichen Stock-Medienoptionen verbessern und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, anwenden, um Konsistenz zu gewährleisten.

