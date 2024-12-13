Produktionsschulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Erstellen Sie schneller hochwertige, kostengünstige Mitarbeiterschulungsvideos mit Text-zu-Video aus Skript, ideal für L&D-Teams zur Optimierung der Produktion.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für L&D-Teams, das zeigt, wie einfach sie ansprechende Videos für Mitarbeiterschulungen produzieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der wichtige Informationen präsentiert, ergänzt durch eine klare, ermutigende Stimme. Heben Sie die Fähigkeit von HeyGen hervor, "AI-Avatare" zu nutzen, um Skripte zum Leben zu erwecken, ohne Schauspieler zu benötigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-Sekunden-Tutorial für technische Trainer vor, das die schnelle Erstellung spezialisierter Schulungsvideos demonstriert. Dieses Produktionsschulungsvideo sollte einen instruktiven visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und annotierten Grafiken verwenden, begleitet von einer präzisen, informativen "Voiceover-Generierung" in neutralem Ton. Die Erzählung betont die Vereinfachung komplexer Verfahren für einen effektiven Wissenstransfer.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Werbevideo für Kleinunternehmer, das die kostengünstigen Vorteile der Erstellung hochwertiger Mitarbeiterschulungsinhalte veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte lebhaft und dynamisch sein, mit "Vorlagen & Szenen", um schnell einen professionellen Look zu erstellen, gepaart mit einer energetischen und überzeugenden Erzählung. Dieses Video sollte vermitteln, wie Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen können, während sie wirkungsvolle Lernerfahrungen schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 60-Sekunden-Video für Marketing- und interne Kommunikationsspezialisten, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als KI-Video-Generator demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte hochgradig anpassbar sein, verschiedene Anwendungsfälle mit nahtlosen Übergängen und professionellen Textüberlagerungen zeigen und "Text-zu-Video aus Skript" nutzen, um schriftliche Inhalte in fesselnde Videonarrative mit einer anspruchsvollen Stimme zu verwandeln. Das Ziel ist es, zu betonen, wie mühelos jedes Skript in ein dynamisches Video verwandelt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Produktionsschulungsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Schulungsvideos mit KI, sparen Sie Zeit und Ressourcen für Ihre L&D-Teams.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre Schulungsinhalte, indem Sie ein Skript schreiben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktionen können Ihren Text direkt in ein Video verwandeln und dienen als Grundlage für Ihre Lektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren oder erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten KI-Präsentator, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Schulungsinhalte effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie ein Voiceover hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende KI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen, um Ihr Video zu verbessern und Ihr Publikum mit klarer, ansprechender Erzählung zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihre professionellen Schulungsinhalte einfach in Ihrer Organisation oder integrieren Sie sie in Ihr LMS.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Schulungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie technische Inhalte, in leicht verständliche und hochwirksame Bildungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Schulungsvideos zu erstellen?

HeyGen nutzt KI-Avatare und reichhaltige Schulungsvideo-Vorlagen, um Ihnen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos mühelos zu ermöglichen. Sie können Ihr Video mit animierten Szenen und dynamischen Skripten anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterschulungsinhalte für jedes L&D-Team überzeugend sind.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung von Produktionsschulungsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Funktionen wie realistische KI-Avatare und natürliche KI-Voiceovers, um die Erstellung Ihrer Produktionsschulungsvideos zu vereinfachen. Unser KI-Video-Generator macht es einfach, Skripte schnell in professionellen Inhalt zu verwandeln.

Kann ich Schulungsvideo-Vorlagen in HeyGen einfach anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an markenfähigen Schulungsvideo-Vorlagen, die vollständig anpassbar sind. Sie können animierte Szenen mühelos anpassen, Ihre Markenelemente integrieren und das Skript verfeinern, um perfekt zu Ihren Mitarbeiterschulungszielen zu passen.

Wie unterstützt HeyGen globale Mitarbeiterschulungsinitiativen?

HeyGen unterstützt globale Initiativen mit seiner effizienten 1-Klick-Übersetzungsfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Schulungsvideos für diverse Zielgruppen zu lokalisieren. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungsinhalte weltweit zugänglich und effektiv sind, um den Wissensaustausch zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo