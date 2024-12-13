Produkt-Walkthrough-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Demos

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Walkthroughs mit AI-Sprachübertragung und benutzerfreundlichen Vorlagen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Produkt-Walkthrough-Video für neue Softwarebenutzer und Onboarding-Teams, das die Kernfunktionen in einem sauberen, informativen visuellen Stil und mit einer optimistischen, klaren AI-Sprachübertragung von HeyGen präsentiert. Dieses Video sollte die Benutzerfreundlichkeit des Produkts hervorheben und neue Benutzer Schritt für Schritt durch ihre erste Erfahrung führen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Demo, das auf Verkaufsteams zugeschnitten ist, die potenziellen B2B-Kunden präsentieren. Es sollte professionelle und elegante Visuals enthalten, die dynamische Bildschirmaufnahmen der wichtigsten Funktionen integrieren. Verstärken Sie die Erzählung mit unterstützendem B-Roll-Material aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und sorgen Sie für einen demonstrativen Audiostil, der den Produktwert hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein präzises 90-sekündiges interaktives Demo für Entwickler, technischen Support und fortgeschrittene Benutzer, das eine spezifische, komplexe Produktfunktion mit einer ruhigen, schrittweisen visuellen und Audio-Präsentation detailliert beschreibt. Sorgen Sie für Klarheit, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um technischen Jargon und Bildschirmtext-Overlays zu erklären und die AI-gestützten Aspekte des Produkts zu nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Produktvideo für Marketingteams und Produktmanager, die schnelle Updates benötigen. Verwenden Sie einen schnellen, modernen visuellen Stil mit dynamischen Übergängen, um neue Funktionen schnell hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu optimieren und sicherzustellen, dass das Endergebnis ein überzeugendes Beispiel für einen Produktvideo-Maker für den schnellen Konsum ist.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Walkthrough-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Produkt-Walkthroughs mit AI-gestützten Tools, die komplexe Funktionen in klare, teilbare Demonstrationen verwandeln.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Produktmaterial auf oder laden Sie es hoch
Beginnen Sie damit, Ihr Produkt in Aktion mit Bildschirmaufnahmen festzuhalten oder vorhandene Medien direkt in HeyGen hochzuladen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Sprachübertragungen und Erklärungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Walkthroughs mit klaren Texterklärungen und generieren Sie natürlich klingende AI-Sprachübertragungen, um Ihr Publikum zu führen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Vorlagen an
Wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke an und nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen, um ein professionelles Produktdemo zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Walkthrough-Video
Produzieren und teilen Sie Ihr hochauflösendes Produkt-Walkthrough-Video über verschiedene Plattformen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Produktwirkung mit Erfolgsgeschichten hervor

.

Veranschaulichen Sie die greifbaren Vorteile Ihres Produkts, indem Sie überzeugende AI-Videos erstellen, die den realen Kundenerfolg und -wert zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Walkthrough-Videos?

HeyGen ist ein AI-gestützter Produkt-Walkthrough-Video-Maker, der die Inhaltserstellung mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor vereinfacht. Es bietet professionelle Videovorlagen, um effizient überzeugende Produktdemos zu erstellen, ohne komplexe technische Fähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen Bildschirmaufnahmen effektiv in Produktdemos integrieren?

Ja, mit HeyGen können Sie problemlos Ihren Bildschirm aufnehmen und so nahtlos Bildschirmaufnahmen in Ihre interaktiven Demos integrieren. Anschließend können Sie den Video-Editor verwenden, um hochauflösende Videoinhalte zu verfeinern und zu produzieren.

Welche fortschrittlichen Funktionen machen HeyGen zu einem leistungsstarken Produktvideo-Maker?

HeyGens AI-gestützter Produktvideo-Maker nutzt fortschrittliche Funktionen wie AI-Sprachübertragung und realistische AI-Avatare, um Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Diese Fähigkeiten heben die Produktionsqualität all Ihrer Produktdemos erheblich an.

Bietet HeyGen benutzerfreundliche Werkzeuge zum Bearbeiten und Teilen von Videos?

HeyGen legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit mit einer intuitiven Oberfläche, die das Bearbeiten von Videos und das Hinzufügen von Animationen mühelos macht. Die Plattform bietet auch bequeme Optionen, um Videos nahtlos über verschiedene Integrationen zu teilen, was die Zusammenarbeit und Verteilung verbessert.

