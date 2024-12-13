Produktvideomacher: Erstellen Sie beeindruckende Produktvideos schnell

Steigern Sie Ihr Produktmarketing und erhöhen Sie den Umsatz mit KI-gestützten Produktvideos, die einfach aus Ihren Skripten mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Funktion generiert werden.

Für E-Commerce-Unternehmen, die den Umsatz steigern möchten: Stellen Sie sich ein 30-sekündiges dynamisches Produktlaunch-Video vor, das ein neues Gadget mit lebendigen Visuals und einem mitreißenden Soundtrack präsentiert. Nutzen Sie HeyGens umfassende Vorlagen und Szenen, um schnell eine fesselnde Erzählung zusammenzustellen, die sicherstellt, dass Ihre Produktvideos sofort die Aufmerksamkeit der Kunden erregen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entfesseln Sie die Kraft der KI, um komplexe Software zu erklären. Erstellen Sie ein 45-sekündiges informatives Produkt-Demo-Video für Tech-Startups, das Funktionen mit klaren, modernen Grafiken und einer professionellen Stimme präsentiert. Durch die Nutzung von HeyGens realistischen KI-Avataren können Sie überzeugende Produkt-Demo-Videos produzieren, die die Funktionalität klären und Ihr Zielpublikum ansprechen.
Beispiel-Prompt 2
Müssen Sie auf Social Media Aufmerksamkeit erregen? Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Produktvideo für Kleinunternehmer, das ein innovatives Produkt mit schnellen, visuell ansprechenden Schnitten und trendiger Musik zeigt. Mit HeyGens überlegener Voiceover-Generierung fügen Sie eine energiegeladene Erzählung hinzu, um Ihre Produktvideos hervorzuheben und das Engagement auf allen Plattformen zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Präsentieren Sie die einzigartige Geschichte Ihrer Marke, indem Sie ein 60-sekündiges, poliertes Produktvideo für Kreativagenturen und Marken produzieren. Betonen Sie elegante Visuals, anspruchsvolle Hintergrundmusik und eine klare Sprache. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr detailliertes Skript in eine fesselnde Geschichte zu verwandeln, die präzise Kontrolle und tiefgehende Anpassung Ihrer Produktvideos gewährleistet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktvideomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktvideos mit KI. Präsentieren Sie Ihre Angebote, begeistern Sie Ihr Publikum und steigern Sie die Präsenz Ihrer Marke auf allen Plattformen.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Produktvideovorlagen wählen, die auf verschiedene Branchen und Stile zugeschnitten sind. Dieser schnelle Start hilft Ihnen, Ihre Erzählung effektiv zu strukturieren.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Produktressourcen hoch
Integrieren Sie mühelos Ihre eigenen hochwertigen Upload-Ressourcen wie Produktbilder, Videos und Branding-Elemente. Unsere Plattform unterstützt eine umfassende Medienbibliothek, die Anpassungen einfach und präzise macht.
3
Step 3
Erstellen Sie professionelle Voiceovers
Kommunizieren Sie die Vorteile Ihres Produkts klar, indem Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, die eine polierte und ansprechende Erzählung bietet, um wichtige Aspekte zu erklären.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertiggestellt ist, laden Sie Ihre hochauflösende MP4-Datei einfach herunter und teilen Sie sie über soziale Medien, E-Commerce-Seiten und andere Plattformen, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Erstellen Sie wirkungsvolle Kundenreferenzvideos, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihres Produkts potenziellen Käufern effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Prozess zur Erstellung von Produktvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver KI-Produktvideogenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos überzeugende Produktvideos zu erstellen. Unser KI-Toolkit vereinfacht die Videoproduktion, sodass Sie Skripte schnell in ansprechende Inhalte mit KI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandeln können.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für Produktvideovorlagen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für alle Produktvideovorlagen. Sie können Ihre Produktvideos mit dem einzigartigen Logo, den Farben und den visuellen Effekten Ihrer Marke personalisieren, um sicherzustellen, dass jedes Stück Inhalt perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Welche Arten von Produktvideos kann ich mit HeyGens Plattform erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl hochwertiger Produktvideos erstellen, darunter ansprechende Produkt-Demo-Videos, dynamische Promo-Video-Inhalte für soziale Medien und informative How-to-Videos. Nutzen Sie KI-Stimmen und unsere umfangreiche Medienbibliothek, um die Geschichte Ihres Produkts effektiv zu erzählen.

Können HeyGens KI-Avatare mein Produktvideoinhalt verbessern?

Absolut, HeyGens realistische KI-Avatare können Ihr Produktvideoinhalt erheblich verbessern, indem sie Informationen auf natürliche und ansprechende Weise präsentieren. Integrieren Sie einfach professionelle Voiceovers und Skripte mit Ihrem gewählten Avatar, um dynamische Präsentationen für jedes Produkt zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo