Produktvideo-Generator für hochkonvertierende Verkäufe

Erstellen Sie atemberaubende Produktvideos mit KI-gestützten automatisch generierten Skripten für eine schnelle, hochkonvertierende Inhaltserstellung.

Entwerfen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo für ein neues Tech-Gadget, das sich an Early Adopters und Technikbegeisterte richtet. Das Video sollte einen energetischen, modernen visuellen Stil mit mitreißender Hintergrundmusik haben und schnell die innovativen Funktionen des Produkts hervorheben. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen', um die Erstellung zu optimieren und einen 'schnellen Erstellungs-Workflow' zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges 'Produkt-Demo-Video', das die Kernfunktionen einer neuen SaaS-Plattform für B2B-Kunden und potenzielle Investoren erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, informativ und professionell sein, begleitet von einer klaren, autoritativen 'Voiceover-Generierung'. Integrieren Sie HeyGens 'AI-Avatare', um komplexe Informationen ansprechend zu präsentieren und die Gesamtbotschaft zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine lebendige 15-sekündige Social-Media-Anzeige für ein 'E-Commerce-Produktvideo', das ein einzigartiges Modeaccessoire präsentiert und darauf abzielt, die Aufmerksamkeit der Gen Z auf Plattformen wie TikTok und Instagram zu erregen. Dieses Video benötigt eine dynamische, visuell reiche Ästhetik mit trendiger Musik und schnellen Schnitten, wobei HeyGens 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' für fesselnde Visuals und 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für verschiedene Plattformen genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein instruktives 60-sekündiges 'How-to-Video', das den Montageprozess eines DIY-Heimwerkerprodukts demonstriert, das sich an allgemeine Verbraucher richtet, die praktische Lösungen suchen. Der visuelle Stil sollte klar, schrittweise und freundlich sein, gepaart mit einer ruhigen, leitenden 'Voiceover-Generierung' und deutlich angezeigten 'Untertiteln', um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktvideos, die Ihre Angebote präsentieren und Ihr Publikum ansprechen, indem Sie Produktbeschreibungen in dynamische visuelle Geschichten verwandeln.

Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Lassen Sie die KI ein Skript aus Ihren Produktdetails generieren oder wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen, um Ihre Videoerstellung zu starten.
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Verleihen Sie Ihrem Video einen professionellen Touch, indem Sie aus verschiedenen KI-Avataren wählen, um Ihr Produkt zu präsentieren und eine fesselnde visuelle Darstellung zu gewährleisten.
Fügen Sie Visuals hinzu und verfeinern Sie Details
Integrieren Sie Ihre Produktfotos und Stock-Medien, passen Sie Branding-Elemente an und fügen Sie problemlos Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist.
Exportieren Sie Ihr hochkonvertierendes Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf Plattformen, um Engagement zu fördern und den Umsatz zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Produktdemos und Testimonials

Erstellen Sie überzeugende Produkt-Demo-Videos und Kundenreferenzen mit KI, um Funktionen und Vorteile hervorzuheben und Vertrauen effektiv aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung überzeugender Produktvideos, die das Publikum ansprechen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische, einprägsame Produktvideos mit KI zu erstellen. Nutzen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen, KI-Avatare und kreative Assets, um eine überzeugende Geschichte zu erzählen, die das Publikum effektiv konvertiert.

Sind die KI-Avatare von HeyGen für fotorealistische Produktdemonstrationen geeignet?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an fotorealistischen KI-Avataren, die die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts effektiv präsentieren können. Diese Avatare verbessern Ihre Produkt-Erklärvideos und sorgen für klare, detaillierte Visuals.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung und Anpassung von Produktvideos zu vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Inhaltserstellungsprozess mit intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungstools und einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen. Sie können problemlos visuelle Effekte, aussagekräftige Bilder und perfekte Soundtracks hinzufügen, um fesselnde Produktvideos zu produzieren.

Bietet HeyGen KI-gestützte Skriptgenerierung und menschlich klingende Voiceovers für Produktvideos an?

Absolut. HeyGen bietet KI-gestützte automatisch generierte Skripte, um Ihren kreativen Prozess für Produktvideos zu starten. Sie können auch unsere menschlich klingenden Voiceovers in über 50 Sprachen nutzen, um die Botschaft Ihres Produkts effektiv mit einem perfekten Soundtrack zu kommunizieren.

