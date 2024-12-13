Produktnutzungsvideo-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Demos

Erstellen Sie schnell beeindruckende Produkt-Erklärvideos, indem Sie AI-Avatare nutzen, um den Wert Ihres Produkts zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges animiertes Produkt-Erklärvideo, das eine komplexe Softwarefunktion vereinfacht, konzipiert für technikaffine Unternehmer und Vermarkter, die an einem AI-Produkt-Video-Maker interessiert sind. Der visuelle Stil sollte saubere, minimalistische Grafiken mit sanften Übergängen beinhalten, ergänzt durch ein ruhiges, informatives Voiceover, das von einem der lebensechten "AI-Avatare" von HeyGen geliefert wird.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Schnell-Tipp-Produktnutzungsvideo-Tutorial für ein Küchengerät vor, das speziell auf Social-Media-Content-Ersteller und Influencer abzielt. Das Video sollte einen schnellen, visuell getriebenen Stil mit dynamischen Schnitten und eingängiger, lizenzfreier Hintergrundmusik haben, wobei HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion genutzt wird, um schnell eine Erzählung zu generieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 50-sekündige professionelle Produkt-Video-Maker-Präsentation, die eine neue mobile Anwendung vorstellt, die sich an internationale Marketingteams richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, geschäftlich und sehr informativ sein, mit einem klaren, artikulierten Voiceover. Wichtig ist, dass HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" prominent angezeigt werden, um die Zugänglichkeit für ein globales Publikum zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produktnutzungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produktnutzungsvideos mit AI. Führen Sie Ihr Publikum durch die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts, um Verständnis und Engagement zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines "AI-gestützten automatisch generierten Skripts", das die Funktionen Ihres Produkts und deren Nutzung klar erklärt, oder fügen Sie Ihr eigenes ein.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, um Produktaktionen zu demonstrieren.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Generieren Sie natürlich klingende "Voiceovers", um die Produktfunktionen klar zu erklären und das Benutzerverständnis und Engagement zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre "Produkt-Demo-Videos" und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnis-Optionen, bereit für nahtloses Teilen über alle gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produkttraining & Onboarding

Erstellen Sie ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos, um das Produktverständnis, die Benutzerbindung und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Produktvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Videovorlagen. Sie können mühelos überzeugende Produkt-Erklärvideos oder Produkt-Demo-Videos erstellen, ohne vorherige Bearbeitungserfahrung, und es dient als idealer Online-Video-Editor.

Kann HeyGen mir helfen, AI-Produkt-Video-Maker-Inhalte effizient zu produzieren?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihre Videoproduktion zu optimieren, sodass Sie schnell hochwertige Produktvideos erstellen können. Nutzen Sie AI-Avatare, generieren Sie realistische Voiceovers und erstellen Sie sogar AI-gestützte automatisch generierte Skripte, um Ihre Inhalte effizient zu verbessern.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für verschiedene Produkt-Video-Marketing-Bedürfnisse?

HeyGen bietet vielseitige Funktionen wie AI-Avatare, dynamische Videovorlagen und eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek, perfekt für E-Commerce-Video-Marketing und Social-Media-Kampagnen. Sie können leicht Untertitel und Call-to-Action-Elemente hinzufügen, um Ihr Publikum effektiv über Plattformen hinweg zu engagieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung professioneller Produktnutzungsvideo-Maker-Inhalte?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker Produktnutzungsvideo-Maker, der für professionelle Inhalte entwickelt wurde und es Ihnen ermöglicht, die Produktfunktionalität klar zu veranschaulichen. Verbessern Sie Ihre Videos mit hochwertigen Voiceovers, automatischen Untertiteln und integrieren Sie die spezifischen Branding-Kontrollen Ihrer Marke für ein poliertes Erscheinungsbild.

