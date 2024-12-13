Produktaktualisierungs-Generator: Neue Funktionen schnell ankündigen

Erstellen Sie ansprechende Produktaktualisierungen in Minuten. Nutzen Sie Text-to-Video aus Skript, um Funktionen klar zu kommunizieren und die Benutzerbindung zu erhöhen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video, das sich an vielbeschäftigte Produktmanager und Marketingteams richtet und zeigt, wie der Produktaktualisierungs-Generator trockene Informationen in visuell ansprechende Ankündigungen verwandelt. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit subtilen Animationen, ergänzt durch eine freundliche, professionelle Stimme, und effektiv HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um relevante visuelle oder multimediale Elemente zu integrieren, die Updates klar kommunizieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Erzählvideo für Softwareentwickler und technische Redakteure, das zeigt, wie man Release Notes kreativ präsentieren kann. Das Video sollte einen sauberen, illustrativen visuellen Stil haben, mit einem konversationellen, informativen Ton, der von einem "AI-Avatar" von HeyGen geliefert wird, und komplexe Updates in eine leicht verständliche Geschichte verwandeln, indem vorgefertigte Vorlagen verwendet werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges energetisches Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Indie-Entwickler richtet und die umfangreichen Anpassungsoptionen für ihre Produktaktualisierungen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte hell und hochgradig personalisiert sein, verstärkt durch eine warme, ermutigende Stimme, die betont, wie schnell Benutzer ihre Ankündigungen mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" an ihre Markenidentität anpassen können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo für Kundenerfolgsteams und interne Kommunikationsmanager, das zeigt, wie mühelos einfache Text-Release-Notes in professionellen, wirkungsvollen Videoinhalt verwandelt werden können. Das Video sollte eine klare, prägnante Ästhetik mit sanften Übergängen und einem selbstbewussten Erzähler haben, der sich auf die Leistungsfähigkeit von HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion konzentriert, um Updates klar und effizient zu kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Produktaktualisierungs-Generator

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktaktualisierungs-Ankündigungen und Release Notes mit unserem KI-gestützten Generator, sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Benutzerbindung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Aktualisierungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre wichtigsten Informationen wie neue Funktionen oder Fehlerbehebungen in unsere intuitive Benutzeroberfläche einzugeben. Unser AI-Textgenerator erstellt dann ein überzeugendes Skript für Ihre Produktaktualisierungs-Ankündigungen, das Klarheit und Genauigkeit gewährleistet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen, um Ihre Produktaktualisierung visuell darzustellen. Diese vorgefertigten Layouts helfen Ihnen, neue Funktionen und Leistungsverbesserungen effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Update mit AI-Avataren, die Ihre Botschaft professionell übermitteln. Nutzen Sie Anpassungsoptionen wie Branding-Kontrollen, um das Update mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen und Updates klar zu kommunizieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Produktaktualisierungsvideo mit professioneller Voiceover-Generierung und exportieren Sie dann Ihre polierte Ankündigung für alle Ihre bevorstehenden Produktveröffentlichungen über Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produkt-Durchgänge und Onboarding verbessern

.

Erstellen Sie interaktive, KI-gestützte Video-Durchgänge für neue Funktionen, um das Verständnis und die Benutzerakzeptanz während des Onboardings zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktaktualisierungs-Ankündigungen mit visuellen Elementen verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre "Produktaktualisierungs-Ankündigungen" in ansprechende Videoinhalte, indem es "AI-Avatare", "Text-to-Video aus Skript" und "Voiceover-Generierung" nutzt. Diese "visuellen oder multimedialen Elemente" sind entscheidend, um "Benutzerbindung" zu erreichen und "neue Funktionen" oder "Leistungsverbesserungen" klar zu vermitteln.

Welche Vorlagen stehen zur schnellen Erstellung von Release Notes zur Verfügung?

HeyGen bietet eine Vielzahl von "Vorlagen" und Szenen, die speziell für einen "Produkt-Release-Note-Generator" entwickelt wurden, was den Prozess sehr "zeitsparend" macht. Diese vorgefertigten Layouts helfen Ihnen, "Updates klar" und effizient zu kommunizieren, sei es für "Fehlerbehebungen" oder bedeutende "Produktveröffentlichungen".

Kann der AI-Textgenerator von HeyGen neue Funktionen effektiv kommunizieren?

Absolut, HeyGens integrierter "AI-Textgenerator" hilft dabei, überzeugende Skripte für Ihre "Release Notes" zu erstellen, um sicherzustellen, dass Sie "Updates klar" und professionell kommunizieren. Diese Funktion hilft, "neue Funktionen" und deren Vorteile zu artikulieren und den gesamten Ankündigungsprozess zu optimieren.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für markenspezifische Produktaktualisierungen?

Ja, HeyGen bietet robuste "Anpassungsoptionen" und "Branding-Kontrollen", um Ihre "Produktaktualisierungs-Generator"-Videos mit der Identität Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Elemente integrieren, um "Updates klar" und konsistent zu kommunizieren.

