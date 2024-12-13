Produkt-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Demos

Verwandeln Sie Skripte schnell in dynamische Produkt-Demo-Videos mit leistungsstarker AI-generierter Stimme.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das potenzielle Kunden in sozialen Medien anspricht und eine neue Softwarefunktion präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit ansprechendem On-Screen-Text, ergänzt durch einen lebhaften, zeitgenössischen Hintergrundmusiktrack und eine klare, begeisterte AI-generierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Produkt zu präsentieren und sicherzustellen, dass die Botschaft prägnant und überzeugend für das Teilen in sozialen Medien ist.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein umfassendes 60-sekündiges Tutorial-Video für neue Benutzer, das den anfänglichen Einrichtungsprozess für ein komplexes Gerät detailliert beschreibt. Das Video sollte einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit klaren Produktaufnahmen und animierten Overlays haben, begleitet von einer ruhigen und informativen AI-generierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erstellen und Untertitel für Barrierefreiheit hinzuzufügen, um es zu einem effektiven Produkt-Tutorial-Video-Maker zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges Video vor, das für vielbeschäftigte Geschäftsleute gedacht ist und einen wesentlichen Vorteil unserer Software durch ein nachvollziehbares Problem und eine Lösung aus der realen Welt veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte poliert und modern sein, mit professionellen Stockbildern und Grafiken, unterstützt von einer selbstbewussten und klaren AI-generierten Stimme. HeyGens Vorlagen & Szenen können instrumental sein, um schnell dieses überzeugende Produkt-Demo-Video zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv für ein prägnantes Produkt-Tutorial resoniert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein freundliches und informatives 40-sekündiges internes Video für neue Mitarbeiter, das ein wichtiges Standardarbeitsverfahren (SOP) für die Dateneingabe beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und praktisch sein, mit Bildschirmaufnahmen und prägnanten Text-Overlays, begleitet von einer warmen und ermutigenden AI-generierten Stimme. Diese Videodokumentation kann leicht mit HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene interne Plattformen angepasst werden, um ein konsistentes Training über Teams hinweg zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Produkt-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Tutorial-Videos mit AI, indem Sie komplexe Anleitungen in ansprechende visuelle Leitfäden verwandeln, die Ihr Publikum bilden und stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihrer Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder wählen Sie eine vorgefertigte Videovorlage, um Ihr Tutorial zu starten. Dieser grundlegende Schritt sorgt für Klarheit und Struktur bei Ihrer Produktpräsentation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Voiceover
Wählen Sie einen ausdrucksstarken AI-Avatar, um Ihr Tutorial zu präsentieren. Erstellen Sie dann direkt aus Ihrem Skript ein natürlich klingendes AI-generiertes Voiceover, das eine professionelle und konsistente Erzählung gewährleistet.
3
Step 3
Fügen Sie Branding hinzu und Untertitel ein
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke anwenden. Fügen Sie automatisch genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern, sodass Ihre Anleitungen leicht zu folgen sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Tutorial
Finalisieren Sie Ihr Produkt-Tutorial-Video, indem Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis exportieren. Teilen Sie Ihr hochwertiges Video mühelos auf verschiedenen Plattformen, um die Produktnutzung effektiv an Ihr Publikum zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Produkt-Demos für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell überzeugende kurze Produkt-Demo-Videos und Clips für effektives Teilen und Engagement auf sozialen Medienplattformen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Produkt-Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Produkt-Video-Maker, der die Erstellung hochwertiger Produkt-Tutorial-Videos vereinfacht. Unsere generative AI-Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte mühelos in überzeugende visuelle Anleitungen zu verwandeln, ideal für Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Videodokumentationen.

Bietet HeyGen AI-Avatare und benutzerdefinierte Voiceovers für Produkt-Demo-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und AI-generierten Voiceover-Optionen, um Ihre Produkt-Demo-Videos zu verbessern. Diese Fähigkeit verleiht einen professionellen und persönlichen Touch, der Ihre Videoerstellungserfahrung nahtlos macht.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um Produkt-Demo-Videos einfach zu erstellen?

HeyGen bietet intuitive Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Online-Video-Editor mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, was es zu einem ausgezeichneten Tutorial-Video-Maker macht. Sie können effizient professionelle Produkt-Demo-Videos erstellen, ohne vorherige Video-Bearbeitungserfahrung.

Kann HeyGen bei Untertiteln und dem Teilen in sozialen Medien für Videodokumentationen helfen?

Absolut. HeyGen generiert automatisch Untertitel für Ihre Videodokumentationen, um Barrierefreiheit und eine größere Reichweite zu gewährleisten. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es einfach für das Teilen in sozialen Medien vorbereiten und so Ihre Wirkung maximieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo