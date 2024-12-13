Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das potenzielle Kunden in sozialen Medien anspricht und eine neue Softwarefunktion präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit ansprechendem On-Screen-Text, ergänzt durch einen lebhaften, zeitgenössischen Hintergrundmusiktrack und eine klare, begeisterte AI-generierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Produkt zu präsentieren und sicherzustellen, dass die Botschaft prägnant und überzeugend für das Teilen in sozialen Medien ist.

