Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das zeigt, wie man ein neues Projekt in unserer fortschrittlichen Projektmanagement-Software einrichtet, und richten Sie sich dabei an Kleinunternehmer und IT-Manager, die schnelle, professionelle Anleitungen benötigen. Der visuelle Stil sollte sauber und funktional sein, mit einem AI-Avatar, der jeden Schritt klar erklärt, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Voiceover-Generierung, die während des gesamten Produkt-Tutorial-Videos für Klarheit und Präzision sorgt.

Video Generieren