Erklären Sie Ihre Produkte klar und verbessern Sie das Kundenverständnis mit dynamischen Inhalten, die durch AI-Avatare einfach gemacht werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo, das die einzigartige geräteübergreifende Funktionalität eines neuen Smart-Gadgets zeigt. Zielgruppe sind potenzielle Käufer, die nahtlose Integration priorisieren. Verwenden Sie dynamische Visuals mit Nahaufnahmen des Geräts in Aktion und peppiger Hintergrundmusik. Setzen Sie HeyGens AI-Avatare ein, um die Vorteile des Produkts prägnant zu präsentieren und die technischen Aspekte leicht verständlich zu machen.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Produktleitfaden-Video, das bestehende Benutzer über die neuesten Updates einer beliebten mobilen App informiert. Verwenden Sie einen modernen, schnellen visuellen Stil mit intuitiven UI-Overlays und ansprechenden Soundeffekten, um neue Funktionen hervorzuheben. Dieser Vorschlag profitiert von HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell einen informativen Clip zu erstellen, der Benutzer durch eine verbesserte Drag-and-Drop-Editor-Funktion führt.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Produkt-Tutorial-Video, das einen technischen Workflow für eine B2B-Analyseplattform erklärt, die sich an Geschäftsleute richtet, die SaaS-Lösungen evaluieren. Der visuelle Stil sollte professionell und detailliert sein, mit Bildschirmaufnahmen und Beispielen für Datenvisualisierung, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis eine hochauflösende MP4-Datei mit HeyGen ist, ideal, um komplexe Prozesse zu präsentieren und die Klarheit für Entscheidungsträger zu maximieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Produkt-Tutorial-Videos funktionieren

Lernen Sie, effizient klare, ansprechende Produkt-Tutorial-Videos zu erstellen, die das Benutzerverständnis verbessern und Ihren Arbeitsablauf mit einem leistungsstarken Produkt-Video-Maker optimieren.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Tutorials mit einem klaren, prägnanten Skript. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in ein ansprechendes Video zu verwandeln und sicherzustellen, dass Ihre Erklärungen präzise und genau sind.
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um das perfekte Aussehen und Gefühl für Ihr Produkt-Tutorial zu schaffen. Passen Sie Elemente einfach für eine professionelle Ästhetik an.
Step 3
Fügen Sie Erzählung und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit klarer Audioqualität durch HeyGens Voiceover-Generierung oder laden Sie Ihre eigenen Aufnahmen hoch. Integrieren Sie relevante Produktvisuals, Erklärgrafiken oder Bildschirmaufnahmen, um Funktionen klar zu demonstrieren.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Produkt-Tutorial und generieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei. Ihr Video wird für nahtlose Wiedergabe auf allen Plattformen optimiert, bereit für die sofortige Verteilung an Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Produktdemos für soziale Medien produzieren

Erstellen und teilen Sie schnell fesselnde Produktdemonstrationsvideos und Clips für soziale Medien, um höhere Kundeninteraktion und Konversionen zu erzielen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Tutorial-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Produkt-Tutorial-Videos mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, was Ihren Produktionsablauf erheblich vereinfacht. Als leistungsstarker Produkt-Video-Maker sorgt es dafür, dass Ihre Produkterklärungen klar und überzeugend sind.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für Software-Demonstrationsvideos?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Drag-and-Drop-Editor, der die nahtlose Produktion von hochauflösenden MP4-Software-Demonstrationsvideos ermöglicht. Sie können auch problemlos Ihre eigenen Assets hochladen, um benutzerdefinierte Elemente für ein wirklich personalisiertes Software-Tutorial-Video zu integrieren.

Kann HeyGen Produktleitfaden-Videos mit spezifischem Branding anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre spezifischen Logos und Farben zu integrieren und professionelle Video-Vorlagen zu nutzen, um Ihre Produktleitfaden-Videos perfekt an Ihre Markenidentität anzupassen. Dies gewährleistet hohe Produktionsqualität und Konsistenz über alle Ihre Produktvideos hinweg.

Unterstützt HeyGen verschiedene Formate für Produktvideos?

Ja, HeyGen ermöglicht die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und den Export in hochauflösenden MP4-Dateien, was es zu einer flexiblen Plattform für verschiedene Arten von Produktvideos macht, einschließlich E-Commerce-Produktvideos und detaillierter Produktdemonstrationsvideos. Diese geräteübergreifende Funktionalität stellt sicher, dass Ihre Videos auf verschiedenen Plattformen zugänglich und wirkungsvoll sind.

