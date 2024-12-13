Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für Entwickler und Technikpädagogen, das zeigt, wie man die AI-Videoplattform von HeyGen nutzt, um schnell ansprechende Lehrinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine professionelle, klare AI-Sprachübertragung. Heben Sie die einfache Integration von AI-Avataren hervor, um komplexe Codierungskonzepte zu präsentieren und die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vereinfachen.

Video Generieren