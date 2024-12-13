Produkt-Tutorial-Generator: Vereinfachen Sie Ihr Onboarding & Ihren Support

Erstellen Sie mühelos professionelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit AI-Avataren, um Onboarding und Kundenerfolg zu steigern.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für Entwickler und Technikpädagogen, das zeigt, wie man die AI-Videoplattform von HeyGen nutzt, um schnell ansprechende Lehrinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine professionelle, klare AI-Sprachübertragung. Heben Sie die einfache Integration von AI-Avataren hervor, um komplexe Codierungskonzepte zu präsentieren und die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Produktmanager und Onboarding-Spezialisten, das HeyGen als ultimativen Produkt-Tutorial-Generator präsentiert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und lösungsorientiert sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und intuitiven UI-Animationen, alles erzählt von einer freundlichen, aber autoritativen AI-Stimme. Betonen Sie, wie die Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten die schnelle Erstellung detaillierter Produktführungen ermöglicht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Video für Kundenerfolgsteams und interne Trainer, das zeigt, wie man umfassende Videodokumentationen und interaktive Demos mit HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte informativ und unterstützend sein, mit gut organisierten Vorlagenszenen und klaren Bildschirmtexten, unterstützt von einer ruhigen, beruhigenden AI-Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Untertitel hinzuzufügen, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für ein vielfältiges Publikum zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das sich darauf konzentriert, wie HeyGen die Produktion professioneller Schritt-für-Schritt-Anleitungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und benutzerfreundlich sein, unter Verwendung der umfangreichen Videovorlagen und Szenen von HeyGen, gepaart mit einer lebhaften, energetischen AI-Stimme. Demonstrieren Sie die Effizienz, die durch die Nutzung vorgefertigter Vorlagen gewonnen wird, um Tutorials schnell zu branden und bereitzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Tutorial-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Produktmerkmale in klare, ansprechende und professionelle Schritt-für-Schritt-Videotutorials, die das Verständnis erleichtern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Tutorial-Inhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer "AI-Skripte" oder der Aufnahme Ihres Bildschirms, um die Grundlage für Ihre detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Leitfadens, indem Sie realistische "AI-Avatare" integrieren oder aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen, die zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Erzählungen hinzu
Nutzen Sie die fortschrittliche "Sprachübertragungsgenerierung", um klare, konsistente Anweisungen zu geben, damit Ihr Publikum jeden Schritt des Prozesses leicht versteht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren finalen Leitfaden
Nutzen Sie die flexible "Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr poliertes Tutorial in verschiedenen Formaten zu produzieren, bereit für jede Plattform oder jedes Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Benutzerengagement und -bindung verbessern

.

Erstellen Sie dynamische und interaktive Videotutorials, die Benutzer fesseln, was zu einer besseren Funktionsübernahme und langfristigen Produktbindung führt.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Produkttutorials?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die den gesamten Videoproduktionsprozess optimiert. Mit HeyGen können Sie professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren erstellen und Textskripte in ansprechende Inhalte mit AI-Sprachübertragung umwandeln, was die Produktionszeit für Produkttutorials erheblich verkürzt. Diese End-to-End-Videogenerierungsfähigkeit sorgt für eine effiziente und qualitativ hochwertige Ausgabe.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für interaktive Demos?

HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten für interaktive Demos, einschließlich dynamischer Variablen und bedingter Verzweigungen, um Benutzererfahrungen zu personalisieren. Sie können HTML-Demos mit Magic Capture aufnehmen und über verfolgte Links teilen, was eine effektive Demo-Automatisierung und Einblicke in das Benutzerengagement ermöglicht. Dies befähigt Ersteller, anspruchsvolle, reaktionsfähige Demonstrationen zu erstellen.

Kann ich das Aussehen und Gefühl der mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Marken, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Identität übereinstimmen. Sie können verschiedene Videovorlagen nutzen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfügen und die umfangreiche Medienbibliothek verwenden. Darüber hinaus ermöglichen Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, Ihre Inhalte für jede Plattform anzupassen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung umfassender Produktdokumentationen helfen?

HeyGen fungiert als AI-gestützter Leitfaden-Generator, der es einfach macht, detaillierte Videodokumentationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für SOPs zu erstellen. Es erfasst Ihre Aktionen, um komplexe Produktmerkmale in verständliche Videoformate zu vereinfachen. Dies stellt sicher, dass wertvolle Anleitungsinhalte effizient und konsistent produziert werden.

