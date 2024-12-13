Produkt-Teaser-Video-Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Promos

Starten Sie beeindruckende Produkt-Teaser sofort mit AI-Bearbeitungstools und anpassbaren Vorlagen, indem Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen.

Erstellen Sie ein dynamisches 1-minütiges Video, das technikaffine Startups anspricht und zeigt, wie der AI-Teaser-Video-Maker von HeyGen Konzepte schnell in fesselnde Promos verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten und Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Benutzeroberfläche, ergänzt durch einen peppigen elektronischen Soundtrack und eine professionelle Voiceover-Erklärung zur Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das den mühelosen Prozess der Erstellung beeindruckender Produkt-Teaser mit den anpassbaren Vorlagen von HeyGen veranschaulicht. Verwenden Sie einen klaren, ansprechenden visuellen Stil mit Fokus auf die Demonstration des Drag-and-Drop-Editors, begleitet von einer freundlichen Erzählung und inspirierender Hintergrundmusik, die betont, wie einfach Nutzer die Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für globale Marketingteams und Content-Ersteller, die ein vielfältiges Publikum erreichen möchten, und heben Sie die fortschrittlichen Fähigkeiten der AI-Voiceovers und AI-Untertitel von HeyGen hervor. Der visuelle Stil sollte professionell und zugänglich sein, verschiedene Sprachoptionen und präzise Untertitel zeigen, mit Audio, das mehrere unterschiedliche AI-Stimmen und subtile internationale Hintergrundmusik enthält, um die robusten Voiceover- und Untertitel/Caption-Funktionen von HeyGen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video für Social-Media-Marketer und digitale Content-Produzenten, das zeigt, wie HeyGen statische Bilder mühelos in ansprechende Videoinhalte umwandeln kann, indem AI-Text-zu-Video verwendet wird. Der visuelle Stil sollte dynamisch und kreativ sein, mit schnellen Übergängen und eindrucksvollen Textüberlagerungen, untermalt von trendiger, energetischer Musik mit schneller Erzählung, um zu demonstrieren, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Wiederverwendung von Inhalten vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Teaser-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produkt-Teaser-Videos mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Engagement für Ihren nächsten Produkt-Launch zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer Reihe anpassbarer Vorlagen, die für wirkungsvolle Produkt-Teaser entwickelt wurden, oder beginnen Sie von vorne und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktmedien und Ihr Skript hinzu
Laden Sie Ihre Produktbilder und Videoclips hoch und geben Sie dann Ihr Skript ein. Unsere Plattform unterstützt eine lizenzfreie Medienbibliothek für zusätzliche Assets und kann natürlich klingende Voiceovers generieren.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Bearbeitungstools an
Verbessern Sie Ihren Teaser mit AI-Bearbeitungstools, um automatisch präzise Untertitel/Caption zu generieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich für alle Zuschauer ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Teaser
Finalisieren Sie Ihr Video, nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um es für verschiedene Social-Media-Plattformen zu optimieren, und exportieren Sie es in hoher Auflösung. Ihre Promo-Video-Maker-Erstellung ist bereit, Eindruck zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Produktwert durch Erfolg hervor

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos, die zufriedene Kunden zeigen und den nachgewiesenen Wert und die Vorteile Ihres Produkts effektiv anteasern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-Teaser-Videos?

HeyGen macht die Erstellung von Produkt-Teaser-Videos mühelos durch fortschrittliche AI-Text-zu-Video-Funktionen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und unsere AI-Bearbeitungstools generieren professionellen Inhalt mit AI-Voiceovers und Avataren.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine Produkt-Teaser-Videos auf HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Produkt-Teaser, einschließlich eines Drag-and-Drop-Editors und anpassbarer Vorlagen. Sie können problemlos das Logo und die Farben Ihrer Marke anwenden, um eine konsistente Botschaft in all Ihren Marketingmaßnahmen sicherzustellen.

Kann HeyGen automatisch Untertitel und Stimmen zu meinen Teaser-Videos hinzufügen?

Absolut, HeyGen integriert AI-Untertitel und AI-Voiceovers direkt in Ihren Workflow und rationalisiert die Videoproduktion. Unsere Text-zu-Sprache-Engine generiert automatisch fesselnde Erzählungen für Ihre Produkt-Teaser, was die Zugänglichkeit und Reichweite erhöht.

Bietet HeyGen eine Medienbibliothek zur Verbesserung von Teaser-Video-Inhalten?

Ja, HeyGen verfügt über eine umfassende lizenzfreie Medienbibliothek, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Produkt-Teaser-Videos mit vielfältigen Stock-Assets einfach zu verbessern. Sie können auch Ihre eigenen Medien hochladen und in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Social-Media-Plattformen exportieren.

