Optimieren Sie Ihren Videoproduktions-Workflow und verwandeln Sie Skripte in überzeugende Produkttutorials mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Erklärvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, das zeigt, wie einfach sie überzeugende Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten erstellen können. Das Video sollte einen ansprechenden, modernen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einfachen Animationen haben, angetrieben von einem Skript, das HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt, um die Produktion zu vereinfachen. Konzentrieren Sie sich auf die benutzerfreundliche Oberfläche, um schnell ein effektives Erklärvideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1-minütiges Produkt-Demo-Video, das sich auf die Darstellung kollaborativer Funktionen für Produktmanager und funktionsübergreifende Teams konzentriert. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch sein und mehrere Bildschirme oder Ansichten zeigen, die interagieren, wobei wesentliche Punkte durch Untertitel hervorgehoben werden, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten. Integrieren Sie Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung zu bereichern und zu demonstrieren, wie einfach es ist, einen Produkt-Demo-Video-Maker zu erstellen, der das Publikum wirklich anspricht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-Sekunden-Produktübersichtsvideo, das auf Vertriebsprofis und Content-Ersteller zugeschnitten ist und die Wirkung von hochauflösenden Videos für verschiedene Plattformen betont. Das Video sollte einen visuell ansprechenden und prägnanten Stil haben, mit fließenden Übergängen und klaren Bildern. Nutzen Sie HeyGens Aspect-Ratio-Resizing & Exports, um die Anpassungsfähigkeit auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu demonstrieren, möglicherweise mit einem AI-Avatar, der schnell die wichtigsten Funktionen präsentiert und den Vorteil von hochauflösenden Videos für eine breite Videoverbreitung hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Produktübersichtsvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Produktinformationen mühelos in ansprechende Videoübersichten. Erstellen Sie professionelle Demos mit AI-Funktionen und intuitiven Tools, die Benutzer durch die Fähigkeiten Ihres Systems führen.

Step 1
Erstellen Sie Ihren Videoinhalt
Beginnen Sie mit der Skizzierung der wichtigsten Funktionen und Vorteile Ihres Produktsystems. Sie können einfach ein Video aus Ihrem Skript mit der Text-zu-Video-Funktion erstellen, um eine klare Erzählung für Ihre Übersicht zu bieten.
Step 2
Nehmen Sie Ihr Produktsystem auf
Erfassen Sie Echtzeit-Interaktionen mit Ihrem Produkt durch Bildschirmaufnahmen. Integrieren Sie diese visuellen Elemente nahtlos, um Workflows zu demonstrieren und spezifische Funktionen hervorzuheben, um Genauigkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Step 3
Fügen Sie Erklärungen und Verbesserungen hinzu
Erstellen Sie klare Erklärungen für die Funktionen Ihres Produkts mit AI-Voiceover. Bereichern Sie Ihr Video mit ergänzenden Medien und Animationen, um eine dynamische und informative Präsentation zu erstellen.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Übersicht
Produzieren Sie Ihr hochauflösendes Video für optimale Klarheit und Wirkung. Teilen Sie Ihre fertige Produktübersicht auf verschiedenen Plattformen, um den Wert Ihres Systems effektiv an Ihr Publikum zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Hochwirksame Produktwerbung

Produzieren Sie schnell überzeugende Produktwerbevideos mit AI, um den Wert Ihres Systems effektiv zu präsentieren und ein breiteres Publikum zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI-Funktionen zur Erstellung von Produktübersichtsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten aus Skripten, um die Erstellung ansprechender Produktübersichtsvideos zu optimieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, mühelos professionelle Voiceover zu generieren.

Welche Videobearbeitungstools bietet HeyGen zur Erstellung von professionellen Produkt-Demo-Videos?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungstools zur Erstellung von professionellen Produkt-Demo-Videos, einschließlich Branding-Kontrollen zur Anpassung mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Nutzer können hochauflösende Videos exportieren, um professionelle Qualität zu gewährleisten.

Enthält HeyGen technische Funktionen für automatische Untertitel und AI-Voiceover?

Ja, HeyGen integriert technische Funktionen wie automatische Untertitel und AI-Voiceover-Generierung, um die Zugänglichkeit von Videos zu verbessern und die Reichweite zu erweitern. Diese Tools stellen sicher, dass Ihr Inhalt für ein breiteres Publikum verständlich ist und das einfache Teilen von Videos erleichtert.

Kann HeyGen bestehende Bildschirmaufnahmen und Medien in neue Erklärvideos integrieren?

HeyGen vereinfacht den Video-Maker-Workflow, indem es Ihnen ermöglicht, bestehendes Bildschirmaufnahmematerial direkt in Ihre Erklärvideos zu integrieren. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Unterstützung für Medienbibliotheks-Assets macht es die Videoproduktion durch seine Integrationen effizient.

