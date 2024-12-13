Stellen Sie sich vor, Sie optimieren die Einarbeitung Ihres Kundensupports. Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie HeyGens "Produkt-Support-Erklärgenerator" komplexe Informationen für neue Nutzer leicht verständlich macht. Dieses Video, das sich an Kleinunternehmer und Kundensupport-Manager richtet, sollte einen fröhlichen und freundlichen visuellen Stil mit klarer Erzählung aufweisen und HeyGens gebrauchsfertige "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen, die Zeit sparen und das Nutzerverständnis verbessern.

