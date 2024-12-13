Produkt-Spotlight-Video-Maker: Fesselnde Demos erstellen

Automatisieren Sie Ihre Produktvideoproduktion mit unserem AI-Video-Generator, der leistungsstarke Vorlagen und Szenen für beeindruckende Werbevideos nutzt.

Stellen Sie sich ein dynamisches 30-sekündiges Produkt-Spotlight-Video vor, das für Technikbegeisterte entwickelt wurde und ein innovatives Smart-Home-Gerät vorstellt. Dieses Video sollte schnelle, elegante und futuristische Visuals verwenden, ergänzt durch mitreißende elektronische Musik, um Begeisterung zu erzeugen und die nahtlose Integration des Geräts hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens vorgefertigte Vorlagen, um schnell fesselnde Szenen zu erstellen, die "Fesselnde Produktdemos erstellen" effektiv umsetzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Video, das die Kernfunktionen eines neuen B2B SaaS-Plattform für Kleinunternehmer erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit Bildschirmdemonstrationen, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird, um die Plattform als effizienten "AI-Video-Generator" zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Ein fesselndes 60-sekündiges Werbevideo wird benötigt, das sich an Lifestyle-Blogger und umweltbewusste Verbraucher richtet und eine umweltfreundliche Modelinie vorstellt. Dieses Video sollte warme, natürliche Beleuchtung und inspirierende Lifestyle-Aufnahmen enthalten, untermalt von sanfter, inspirierender Hintergrundmusik. Gestalten Sie die Erzählung mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine kohärente Botschaft zu gewährleisten und rohe Ideen in überzeugende "Werbevideos" zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das vielbeschäftigte Fachleute anspricht und eine neue Produktivitäts-App als mühelose Lösung für häufige Herausforderungen am Arbeitsplatz präsentiert. Diese Produktion erfordert moderne, direkte Visuals und eine klare, prägnante Erzählung, die von einem professionellen AI-Avatar geliefert wird, ermöglicht durch HeyGens AI-Avatare-Funktion, um "hochwertige Produktvideos" zu gewährleisten, die schnell Wert vermitteln und zum Handeln inspirieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Spotlight-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Produkt-Spotlight-Videos, die Aufmerksamkeit erregen und Interesse wecken, mit unseren AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe der Geschichte Ihres Produkts. Unsere Plattform nutzt dann "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text automatisch in dynamische Videoszenen umzuwandeln.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals und Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihre Szenen mit überzeugenden Visuals, indem Sie aus unserer umfangreichen "Medienbibliothek" auswählen, und erzeugen Sie ein natürlich klingendes Voiceover für Ihr Skript.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Personalisieren Sie Ihr Produkt-Spotlight, indem Sie "Branding-Kontrollen" nutzen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente für ein einheitliches Erscheinungsbild zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald es fertiggestellt ist, nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video in optimalen Abmessungen zu generieren, bereit zur Verbreitung auf allen gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenfeedback in überzeugende AI-Videos, die den Produktwert hervorheben und Vertrauen aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Spotlight-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver "AI-Produkt-Video-Generator", der den Prozess mit "vorgefertigten Vorlagen" und "AI-gestützten Tools" vereinfacht. Sie können mühelos "Fesselnde Produktdemos erstellen", die die besten Eigenschaften Ihres Produkts hervorheben und eine starke Verbindung zu Ihrem Publikum fördern.

Kann ich meine Produktvideos mit meinen Markenelementen anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Absolut. HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Farben und andere Markenassets nahtlos in Ihre "Werbevideos" zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre "Produktvideos" eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Produktfähigkeitsvideos?

HeyGens "AI-Video-Generator" ermöglicht es Ihnen, schnell "Produktfähigkeitsvideos" mit "Text-zu-Video aus Skript" zu produzieren. Unsere umfangreiche "Medienbibliothek" und Optionen zur Voiceover-Generierung bieten Ihnen alle Ressourcen, um überzeugende und informative Inhalte zu erstellen.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Produktvideos von hoher Qualität sind und für verschiedene Plattformen bereitstehen?

HeyGen ist für "automatisierte Videoproduktion" konzipiert und liefert konsequent "hochwertige Produktvideos". Sie können "in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren", um sicherzustellen, dass Ihr Videoinhalt perfekt für jede Plattform optimiert ist, von sozialen Medien bis hin zu Präsentationen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo