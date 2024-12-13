Produktpräsentations-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Produktdemos

Erzeugen Sie mühelos hochkonvertierende Produktvideos mit HeyGens fortschrittlicher Sprachgenerierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktpräsentationsvideo für Kleinunternehmer, das die Benutzerfreundlichkeit und die wichtigsten Vorteile eines neuen Software-Updates hervorhebt. Verwenden Sie einen lebhaften und ansprechenden visuellen Stil, nutzen Sie HeyGens umfangreiche Videovorlagen und fügen Sie prominente Untertitel hinzu, um Informationen schnell zu vermitteln und das Interesse vielbeschäftigter Unternehmer zu wecken.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes erklärendes Video für B2B-Entscheidungsträger, das die strategischen Vorteile eines neuen Dienstes detailliert darstellt. Verwenden Sie einen professionellen und informativen Stil mit einem freundlichen, aber autoritären KI-Avatar von HeyGen, der das Skript präzise über die Text-zu-Video-Funktion übermittelt und komplexe Konzepte effektiv an ein geschäftsorientiertes Publikum kommuniziert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute zur sozialen Medienbindung, das das virale Potenzial eines Produkts veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte schnell und energiegeladen sein, reich an vielfältigen Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek, und für verschiedene Plattformen optimiert sein, um die Reichweite und Wirkung zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktpräsentations-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Produktvideos mit unserer intuitiven Plattform, die Ihre Produkte mit KI-gestützten Funktionen präsentiert, um Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Produktvideo
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Videovorlage aus unserer vielfältigen Sammlung oder generieren Sie ein Skript, um Ihre Produktpräsentation mühelos zu starten.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Produktressourcen hoch
Laden Sie einfach Ihre Produktfotos und Videoclips hoch. Kombinieren Sie sie mit Stockmedien aus unserer Bibliothek und arrangieren Sie sie dann mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor auf der Leinwand.
3
Step 3
Passen Sie mit KI und Branding an
Fügen Sie fesselnde KI-Sprachübertragungen mit der Sprachgenerierung hinzu, integrieren Sie KI-Avatare und wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen für ein kohärentes und professionelles Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Präsentation
Rendern Sie Ihr hochwertiges Produktpräsentationsvideo mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis. Laden Sie es herunter und teilen Sie es auf allen gewünschten Plattformen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

.

Veranschaulichen Sie die reale Wirkung Ihres Produkts, indem Sie mühelos fesselnde KI-Videos mit authentischen Kundenerfolgsgeschichten erstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktpräsentationsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos überzeugende Produktpräsentationsvideos zu erstellen, indem es KI-Avatare und realistische KI-Sprachübertragungstechnologie nutzt. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor vereinfacht den Prozess und ermöglicht die effiziente Erstellung von Produktvideos ohne komplexe technische Fähigkeiten.

Kann ich meine Produkt-Demo-Videos mit HeyGens Plattform anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Produkt-Demo-Videos, einschließlich der Möglichkeit, Videohintergründe zu entfernen, dynamische Untertitel hinzuzufügen und eine Vielzahl professioneller Videovorlagen zu nutzen, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke zu treffen.

Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Produktvideo-Produktion?

HeyGen bietet fortschrittliche technische Werkzeuge wie einen leistungsstarken KI-Produktvideo-Generator und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript zu generieren. Dies optimiert Ihren Workflow bei der Erstellung von Produktvideos für maximale Effizienz.

Unterstützt HeyGen das Hochladen meiner eigenen Produktfotos und Branding-Elemente?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Produktfotos und andere Medienressourcen einfach hochzuladen, um sie in Ihre Videos zu integrieren. Die Plattform bietet auch umfassende Branding-Kontrollen, wie Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

