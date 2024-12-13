Produktpräsentations-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Demos

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges AI-Produktvideo, das sich an E-Commerce-Marketer richtet, die eine neue nachhaltige Bekleidungslinie bewerben. Das Video sollte eine lebendige, lifestyle-orientierte visuelle Ästhetik annehmen, in der Modelle (oder AI-Avatare, falls bevorzugt) die Kleidung in verschiedenen Umgebungen präsentieren, mit trendiger Hintergrundmusik und natürlichem Dialog, geliefert von HeyGens AI-Avataren, nahtlos integriert mit der verfügbaren Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Produkt-Demovideo speziell für SaaS-Unternehmen, die komplexe Softwarefunktionen hervorheben möchten. Der visuelle Ansatz sollte klar und instruktiv sein, indem klare Bildschirmaufnahmen mit erklärenden Grafiken kombiniert werden und eine beruhigende Erzählung von HeyGens Sprachgenerierung, weiter verbessert durch präzise Untertitel, um vollständiges Verständnis für das technische Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen prägnanten 15-sekündigen Social-Media-Teaser, der darauf abzielt, Social-Media-Manager zu fesseln, die nach viralem Produktinhalt suchen. Das Video benötigt eine schnelle, visuell auffällige Montage von Produkthighlights, die verschiedene HeyGen-Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen und mit energetischen Soundeffekten und prägnantem On-Screen-Text versehen sind, bereit für den Export in verschiedenen Seitenverhältnissen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktpräsentationsvideos in nur wenigen Schritten, indem Sie AI nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und Ihre Angebote hervorzuheben.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Produktdetails ein
Fügen Sie Ihre Produktbeschreibung oder Hauptmerkmale in den Editor ein. Unsere Plattform nutzt **Text-to-Video aus Skript**, um automatisch ein **automatisch generiertes Skript** und eine überzeugende Erzählung für Ihr Produktpräsentationsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Stil
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter **Vorlagen & Szenen**, um sofort den visuellen Ton und die Struktur für Ihr Produktvideo festzulegen. Passen Sie Elemente leicht an, um die Ästhetik Ihrer Marke zu treffen, indem Sie verschiedene **Videovorlagen** nutzen.
3
Step 3
Fügen Sie eine ansprechende Präsentation hinzu
Integrieren Sie einen lebensechten **AI-Avatar**, um Ihr Produkt mit einer natürlich klingenden Stimme zu präsentieren. Dies nutzt unsere fortschrittliche **AI-Avatare**-Funktion, um Ihrer Botschaft einen menschlichen Touch und Klarheit zu verleihen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr **komplettes Video** als hochauflösende MP4-Datei. Unsere **Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte**-Funktion stellt sicher, dass es für jede Plattform optimiert ist, um mühelos geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Produzieren Sie überzeugende AI-Videos, die Kundenerfolgsgeschichten teilen, um den Produktwert effektiv zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Produktvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Produktvideo-Generator, der es Nutzern ermöglicht, professionelle AI-Produktvideos effizient zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI, um den gesamten Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und Skripte in überzeugende Produktvideos zu verwandeln.

Kann ich das Aussehen und die Wirkung meiner Produktpräsentationsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre Produktpräsentationsvideos mit kreativen Assets, Videovorlagen und individueller Markenanpassung gestalten können. Sie können das Aussehen und die Wirkung leicht an die Ästhetik Ihrer Marke anpassen, um einzigartige und ansprechende Inhalte zu gewährleisten.

Welche Art von AI-Visuals und fotorealistischen Ergebnissen kann HeyGen für Produktdemos erzeugen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und fotorealistische Ausgabefähigkeiten, um hochwertige Produkt-Demovideos zu produzieren. Sie können Ihre Produktvideos mit dynamischen AI-Visuals verbessern, die Aufmerksamkeit erregen und Produktdetails klar hervorheben, und bieten so ein filmisches Videoerlebnis.

Wie schnell kann HeyGen Produktvideos für soziale Medienplattformen generieren?

HeyGen ist für einen nahtlosen Workflow konzipiert, der die schnelle Erstellung von ansprechenden Produktvideos optimiert für soziale Medien ermöglicht. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor erlaubt eine effiziente Inhaltserstellung, sodass Ihre Produktvideos schnell für verschiedene Plattformen bereit sind.

