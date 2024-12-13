Produktvorstellungsvideo-Ersteller: Ihre Innovationen starten

Gestalten Sie mühelos professionelle Produktvorstellungsvideos mit anpassbaren Vorlagen und Szenen, um sicherzustellen, dass Ihr Launch heraussticht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für Kleinunternehmer, das die Einfachheit und Effizienz einer neuen Softwarelösung demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und informativ sein, wobei HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um komplexe Konzepte klar darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktlaunch-Video für allgemeine Verbraucher, das eine Problem-Lösungs-Erzählung für einen alltäglichen Haushaltsgegenstand erzählt. Verwenden Sie einen filmischen visuellen Stil mit einem emotional ansprechenden Voiceover, das durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wird, und optimieren Sie es für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine lebendige 15-sekündige Videoanzeige, um die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern zu erregen, und bewerben Sie ein neues Modeaccessoire, das einfach anzupassen ist. Verwenden Sie dynamische Visuals mit eingängiger, fröhlicher Musik, um das Produkt schnell über HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen zu präsentieren, die mühelos aus einem kurzen Text-zu-Video-Skript erstellt wurden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktvorstellungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktvorstellungsvideos mit AI-gestützten Tools und einer intuitiven Benutzeroberfläche, bereit, Ihre Innovationen zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Produktlaunch-Video-Vorlagen oder generieren Sie ein Skript mit AI, um Ihre Videoproduktion zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Füllen Sie Ihr Video mit relevanten Assets aus der umfangreichen Medienbibliothek, einschließlich Stockmaterial, Bildern und AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Audios hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professioneller Voiceover-Generierung oder wählen Sie passende Hintergrundmusik, um den perfekten Ton für Ihre Produktvorstellung zu setzen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Produktvideo, passen Sie das Seitenverhältnis bei Bedarf an und exportieren Sie es in einem hochauflösenden Format, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Produkteinführung und Demos

Entwickeln Sie klare und ansprechende Anleitungsvideos, um neue Produktmerkmale effektiv zu demonstrieren und das Benutzerverständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Produktvorstellungsvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Produktvorstellungsvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek von einsatzbereiten Vorlagen. Sie können diese Vorlagen leicht anpassen, um die Merkmale und Vorteile Ihres Produkts hervorzuheben und einen nahtlosen und effizienten Arbeitsablauf als Produktvorstellungsvideo-Ersteller zu gewährleisten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Produktvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um ein außergewöhnliches Erlebnis als AI-Produktvideo-Generator zu bieten, einschließlich AI-gestützter automatisch generierter Skripte und realistischer AI-Avatare. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, hochwertige Videos mit überzeugenden Voiceovers zu produzieren, die Ihre Produktlaunch-Videos hervorstechen lassen.

Kann ich meine Produktvideos mit HeyGens Editor umfangreich anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Produktvideos, um sicherzustellen, dass Ihre Markenidentität zur Geltung kommt. Nutzen Sie unsere reichhaltigen Grafiken, laden Sie Ihre eigenen Assets hoch und greifen Sie auf eine umfangreiche Medienbibliothek zu, um einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen, die Ihr Produkt perfekt mit unserem Video-Editor präsentieren.

Wie helfen HeyGens Tools bei der Erstellung ansprechender Produktlaunch-Videos für das Marketing?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools, um ansprechende Produktlaunch-Videos zu erstellen, die Ihre Marketingstrategien vorantreiben und den Umsatz steigern. Durch die Erstellung dynamischer Videoanzeigen und fesselnder Videoerzählungen können Sie Ihr Produkt effektiv über soziale Medienplattformen hinweg bewerben.

