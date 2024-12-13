Entwickeln Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das die komplexen Schritte eines neuen Software-Integrationsprozesses erklärt, und richten Sie sich dabei an interne Ingenieurteams und neue Mitarbeiter. Der visuelle Stil sollte sauber und technisch sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Diagrammen, ergänzt durch eine präzise, informative Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Sprachgenerierung und Text-zu-Video-Funktionen, um jede Phase des Produktprozesses klar zu artikulieren und effektive interne Anleitungen zu erstellen.

Video Generieren