Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Produktpräsentationsvideo, das speziell für Verkaufsteams entwickelt wurde, die potenzielle B2B-Kunden ansprechen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Animationen und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, ergänzt durch einen energetischen, motivierenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Verkaufsnarrative schnell in eine ausgefeilte Präsentation zu verwandeln und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und überzeugend übermittelt wird.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein kraftvolles 90-Sekunden-Investorenpräsentationsvideo, um Finanzierung für Ihr Startup zu sichern, das sich an Risikokapitalgeber und Business Angels richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte Vertrauen und Innovation vermitteln, mit einer anspruchsvollen, minimalistischen Ästhetik und einer autoritativen Stimme. Präsentieren Sie Ihre Vision mit HeyGens "AI Avataren", um Ihrem Video eine professionelle menschliche Note zu verleihen, ohne komplexe Filmaufnahmen zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Erklärvideo, das die Kernfunktionen eines neuen Softwareprodukts demonstriert, das für neue Benutzer und Website-Besucher gedacht ist. Der visuelle Stil sollte sauber, freundlich und leicht verständlich sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Zeigergrafiken, gepaart mit einer warmen, informativen Stimme. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Verständnis sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion für alle gesprochenen Inhalte nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-AI-Präsentationsvideo für eine Marketingkampagne, das sich an kreative Fachleute und Kleinunternehmer richtet, die schnell wirkungsvolle Inhalte generieren möchten. Das visuelle Design sollte modern und lebendig sein, mit schnellen Szenenwechseln und gebrandeten Elementen, untermalt von einem peppigen, zeitgenössischen Musiktrack. Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Layout aus HeyGens "Vorlagen & Szenen", um Ihren Erstellungsprozess zu optimieren und eine hochwertige Ästhetik zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produktpräsentationsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Produktideen mühelos in überzeugende Videopräsentationen. Unsere intuitive Plattform hilft Ihnen, professionelle Investoren- und Verkaufsvideos zu erstellen, die herausstechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder importieren Sie Inhalte
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Produktpräsentationsskripts oder laden Sie einfach Ihre vorhandenen PowerPoint-Folien hoch. Unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Inhalte zu erstellen und die Grundlage für ein überzeugendes Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen, um Ihr Produkt bestmöglich darzustellen. Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar hinzufügen, der Ihre Präsentation vorstellt und Ihrem Video eine menschliche Note verleiht, ohne sich selbst aufnehmen zu müssen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Stimme an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen einschließlich Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie die Klarheit mit Sprachübertragungen und fügen Sie automatisch Untertitel/Caption hinzu, um Ihre Produktpräsentation für alle Zuschauer zugänglich und professionell zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre professionelle Präsentation
Sobald Ihr Video ausgefeilt ist, exportieren Sie Ihre endgültige Produktpräsentation einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Ihr hochwertiges Video ist nun bereit, mit Investoren, Kunden oder internen Teams auf jeder Plattform geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie den Produktwert mit Testimonials

Nutzen Sie AI-Videos, um kraftvolle Erfolgsgeschichten von Kunden zu teilen, Glaubwürdigkeit aufzubauen und die Vorteile Ihres Produkts zu verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktpräsentationsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Produktpräsentationsvideos mit fortschrittlicher AI-Technologie zu erstellen. Nutzen Sie dynamische AI-Avatare und realistische Text-to-Speech-Sprachübertragungen, um Ihre Ideen in überzeugende Videopräsentationen zu verwandeln, die die Aufmerksamkeit für Ihre Produktdemos fesseln.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für Videopräsentationen?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare Videovorlagen und realistische AI-Avatare. Sie können Skripte einfach generieren und dynamische Textanimationen nutzen, um überzeugende Videopräsentationen zu erstellen, die sich perfekt für Investorenpräsentationen oder Erklärvideos eignen.

Kann ich mein bestehendes Präsentationsdeck mit HeyGen in ein Video umwandeln?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Präsentationsdeck mühelos in eine professionelle Videopräsentation zu verwandeln. Konvertieren Sie nahtlos Ihre PPT in ein Video, integrieren Sie benutzerdefinierte Branding-Kits und wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen, um eine fesselnde visuelle Geschichte für Ihr Publikum zu erstellen.

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung professioneller Verkaufsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von wirkungsvollen Verkaufsvideos mit seinen AI-gestützten Bearbeitungswerkzeugen. Fügen Sie einfach automatische Untertitel hinzu, nutzen Sie vielfältige Text-to-Speech-Sprachübertragungen und exportieren Sie Ihre ausgefeilten professionellen Videos als MP4-Dateien, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten und das Engagement für Ihre Verkaufspräsentationen zu steigern.

