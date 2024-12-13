Produkt-Onboarding-Videoersteller: Vereinfachen Sie Benutzerreisen
Automatisieren Sie die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos mit HeyGens anpassbaren Vorlagen und gewährleisten Sie ein nahtloses Benutzererlebnis ohne erforderliche Vorkenntnisse.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Mitarbeiter-Onboarding-Video für HR-Abteilungen, die ihre Schulungen optimieren möchten. Dieses Video sollte einen ansprechenden KI-Avatar enthalten, der die wichtigsten Unternehmensrichtlinien und -werte vorstellt, mit einer beruhigenden, professionellen Stimme, alles mühelos erstellt mit HeyGens KI-Avataren, um die Wirkung der Schulungsvideos zu verstärken und eine konsistente Markenstimme zu bieten.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges 'How-to'-Video für Kleinunternehmer, die schnell eine bestimmte Produktfunktion verstehen müssen. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Bildschirmaufnahmen und animierten Highlights, unterstützt durch eine lebhafte Sprachübertragung, die innerhalb von HeyGen erstellt wurde, um komplexe Schritte mit einfacher, ansprechender Audio zu erklären, was es zu einer idealen Erklärvideo-Softwarelösung macht.
Gestalten Sie ein inspirierendes 90-sekündiges Werbevideo für Marketingteams, die das kreative Potenzial einer KI-Videoerstellungsplattform erkunden. Präsentieren Sie die Vielseitigkeit der Plattform durch eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die verschiedene Anwendungen von Kundenreferenzen bis hin zu interner Kommunikation demonstrieren, mit einer autoritativen Erzählung und filmischer Hintergrundmusik, die HeyGens robuste Vorlagen- und Szenenfunktion für automatisierte Videoerstellung hervorhebt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie Ihr Onboarding-Training.
Erstellen Sie umfassende Produkt- und Mitarbeiter-Onboarding-Videos effizient und erreichen Sie mehr Lernende.
Steigern Sie das Onboarding-Engagement.
Erhöhen Sie das Engagement und die Wissensspeicherung für neue Nutzer und Mitarbeiter mit KI.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann ich mit HeyGen einfach Produkt-Onboarding-Videos erstellen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Produkt-Onboarding-Videos, selbst wenn Sie keine Erfahrung im Videoschnitt haben. Die intuitive Benutzeroberfläche und anpassbare Vorlagen ermöglichen eine schnelle, professionelle automatisierte Videoerstellung, sodass Sie in wenigen Minuten zum Produkt-Onboarding-Videoersteller werden.
Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die automatisierte Videoerstellung?
HeyGen nutzt fortschrittliche generative KI, um realistische KI-Avatare und ausgefeilte KI-Sprachübertragungen bereitzustellen, die Text in überzeugende Videoinhalte verwandeln. Diese leistungsstarke KI-Videoerstellungsplattform optimiert Ihren Produktionsworkflow und erleichtert die nahtlose automatisierte Videoerstellung.
Kann ich das Branding meiner Kunden-Onboarding-Videos in HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und Schriftarten direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen wählen, um die Markenkonsistenz in all Ihren Kunden-Onboarding-Videoinhalten sicherzustellen.
Welche anderen Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
HeyGen ist eine vielseitige Erklärvideo-Software, die es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von Bildungsinhalten zu erstellen, einschließlich detaillierter How-to-Videos und ansprechender Schulungsvideos. Nutzen Sie seine Fähigkeiten, um klare, effektive visuelle Anleitungen für die Mitarbeiter-Einarbeitung oder jeden internen Schulungszweck zu erstellen.