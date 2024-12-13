Wachstum freischalten mit unserem Produkt-Onboarding-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos und steigern Sie die Benutzerbindung mit intelligenten Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Tutorial für einen Produkt-Onboarding-Video-Generator, das sich an neue Softwarebenutzer richtet und helle, einladende Visuals mit einer fröhlichen, freundlichen AI-Stimme bietet. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen zu beginnen, um ihre Videoproduktion zu starten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Anleitung für Onboarding-Videos für Kleinunternehmer, die neue Software implementieren, mit professionellen, klaren Visuals und einem ruhigen, autoritären AI-Avatar, der die wichtigsten Einrichtungsschritte demonstriert. Betonen Sie, wie AI-Avatare das Engagement und die Klarheit in ihrem Training verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Werbevideo, das die Fähigkeiten eines leistungsstarken Videokreationstools für Marketingteams zeigt, die eine schnelle Inhaltsproduktion anstreben. Verwenden Sie dynamische, moderne Grafiken und eine klare, prägnante Voiceover, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 30-sekündige personalisierte Kunden-Onboarding-Nachricht für E-Commerce-Kunden nach ihrem ersten Kauf, mit warmen, individuell gestalteten Visuals und einer beruhigenden, hilfreichen Voiceover. Konzentrieren Sie sich darauf, ihr erstes Erlebnis nahtlos mit der Kraft der fortschrittlichen Voiceover-Generierung zu gestalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Produkt-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produkt-Onboarding-Videos, die Benutzer mit Klarheit und Professionalität anleiten und sie von Anfang an auf Erfolgskurs bringen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Video-Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um perfekt den Stil Ihrer Marke und die einzigartige Reise des Produkts widerzuspiegeln.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte & Ihr Skript hinzu
Erstellen Sie fesselnde Erzählungen, indem Sie Ihr Skript hinzufügen, das sofort in ein Video umgewandelt werden kann, oder laden Sie Ihre eigenen Visuals hoch, um Produktmerkmale zu präsentieren.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Schliff
Nutzen Sie unseren AI-Voice-Generator für klare, professionelle Erzählungen und integrieren Sie mühelos die Identität Ihrer Marke durch benutzerdefinierte Farben und Logos.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihr Meisterwerk mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und exportieren Sie Ihre hochwertigen Onboarding-Videos, bereit, um Ihre neuen Benutzer auf allen Plattformen zu schulen und zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktwert und -wirkung veranschaulichen

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um den realen Wert Ihres Produkts zu demonstrieren, und ergänzen Sie das Onboarding, indem Sie die Vorteile verstärken und zur weiteren Nutzung inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende Onboarding-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der eine Vielzahl von vorgefertigten Video- und animierten Vorlagen bietet, was ihn zu einem effizienten Onboarding-Video-Macher macht. Sie können diese Ressourcen leicht anpassen, um hochwertige Produkt-Onboarding-Videos zu produzieren, die Ihr Publikum fesseln.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung dynamischer Schulungsvideos?

HeyGen nutzt leistungsstarke AI-Fähigkeiten, einschließlich realistischer AI-Avatare und eines robusten Text-zu-Sprache-Konverters, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose Voiceover-Generierung für Ihr Benutzer- und Mitarbeiter-Onboarding, was das Engagement erhöht.

Kann ich die visuelle Identität meiner Produkt-Demovideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr spezifisches Logo und Ihre Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Produkt-Demovideos, Kunden-Onboarding und virtuelle Onboarding-Video-Projekte eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren.

Ist HeyGen ein vielseitiges Videokreationstool für verschiedene Arten von Onboarding-Inhalten?

Ja, HeyGen ist ein äußerst vielseitiges Videokreationstool, perfekt für die Erstellung verschiedener Formen von Onboarding-Videos, einschließlich Benutzer-Onboarding, Kunden-Onboarding und Mitarbeiter-Onboarding. Seine Funktionen, wie Smart Screen Recording, verbessern zusätzlich die Erstellung detaillierter Produkt-Demovideos und Schulungsvideos.

