Produktmarketing-Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Revolutionieren Sie die Einarbeitung von Mitarbeitern mit unserer AI-Videoplattform. Erstellen Sie überzeugende, maßgeschneiderte Produktmarketing-Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Marketingteams die neueste AI-Videogenerator-Technologie erkunden? Erstellen Sie ein 45-sekündiges modernes und sauberes Erklärvideo mit einem innovativen visuellen Stil und einer freundlichen AI-Stimme, das sich an diese Teams richtet. Dieses Video wird die Kraft der AI-Avatare von HeyGen und seine nahtlose Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten lebhaft demonstrieren und komplexe Konzepte mühelos zum Leben erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges prägnantes und instruktives Video, das dynamische Textanimationen und klaren Ton nutzt, wird für Unternehmen benötigt, die einen schnellen internen Schulungsvideo-Generator für neue Softwarefunktionen suchen. Dieses Video sollte die Fähigkeit von HeyGen betonen, automatisch genaue Untertitel/Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit zu generieren und zeigen, wie seine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung Inhalte bereichert, ohne externe Ressourcen zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges, geschichtengetriebenes und inspirierendes Demonstrationsvideo, komplett mit sanften Übergängen und einem selbstbewussten Erzähler, maßgeschneidert für kleine Unternehmen, die neue Produkte auf den Markt bringen und einen zuverlässigen Produktvideo-Generator benötigen. Veranschaulichen Sie die Text-zu-Video-Funktionalität von HeyGen, die die Erstellung professioneller Produkt-Erklärvideos vereinfacht, und zeigen Sie, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export eine perfekte Präsentation auf allen gewünschten Plattformen gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Produktmarketing-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Produktwissen mühelos in ansprechende Schulungsvideos, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer informiert ist und effektiv werben kann.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihre Produktmarketing-Schulungsinhalte direkt in die Plattform ein. Unser Text-zu-Video-Erstellungstool bereitet es automatisch für einen AI-Präsentator vor.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die das Gesicht Ihrer Schulung sein werden. Diese AI-Avatare animieren und sprechen Ihr Skript, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anpassung der Marke anwenden
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit unseren Markensteuerungen. Dies stellt sicher, dass Ihr Schulungsvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihrem Stil übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald es angepasst ist, generieren und laden Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo herunter. Die Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Exporte, bereit für jede Plattform oder jeden Anwendungsfall.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Integration von Kundenerfolgsgeschichten in die Schulung

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgen, um die Produktvorteile und -auswirkungen innerhalb Ihrer Produktmarketing-Schulung effektiv zu veranschaulichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von hochwertigen Produktmarketing- und Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos professionelle Produktmarketing- und Schulungsvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Videogenerator zu erstellen. Unser Text-zu-Video-Erstellungstool, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und realistischen AI-Avataren, vereinfacht den gesamten Produktionsprozess vom Skript bis zum fertigen Video.

Kann ich die von HeyGen generierten AI-Videos an meine Markenidentität anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markensteuerungen, Logos und spezifische Farbschemata zu integrieren. Sie können auch unsere vielfältige Medienbibliothek und Vorlagen nutzen, um Produktvideos zu erstellen, die perfekt den einzigartigen Stil und die Botschaft Ihrer Marke widerspiegeln.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen mit seinen AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion?

HeyGen eröffnet durch seine lebensechten AI-Avatare und das leistungsstarke Text-zu-Video-Erstellungstool enorme kreative Möglichkeiten. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert dynamische Videos mit natürlichen Voiceovers, was es zu einem idealen Schulungsvideo-Generator für ansprechende Inhalte macht.

Wie kann HeyGen zur Erstellung überzeugender Produkt-Erklärvideos genutzt werden?

HeyGen ist hervorragend in der Erstellung überzeugender Produkt-Erklärvideos, indem es intuitives Design mit leistungsstarken AI-Fähigkeiten kombiniert. Nutzen Sie unsere große Auswahl an Vorlagen, realistischen AI-Avataren und einfachen Text-zu-Video-Funktionen, um Ihr Produkt klar darzustellen und seinen Wert effektiv an Ihr Publikum zu kommunizieren.

