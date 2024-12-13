Der beste Produktlaunch-Video-Maker für schnellen Erfolg

Erstellen Sie schnell atemberaubende Produktvideos für jeden Launch mit intuitiven Produktvideo-Vorlagen, um das Engagement zu steigern und den Verkauf mühelos anzukurbeln.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebhaftes Produktlaunch-Video vor, in dem ein freundlicher KI-Avatar, erstellt mit der AI-Avatare-Funktion von HeyGen und einer warmen Voiceover-Generierung, ein innovatives neues Gadget direkt an Kleinunternehmer vorstellt und dessen Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Produktvideos hervorhebt. Der visuelle Stil ist modern und sauber, mit einem positiven, ermutigenden Ton.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktdemo-Video, das für Marketingteams in Tech-Startups konzipiert ist und eine komplexe Softwarefunktion mit eleganten Grafiken und professioneller Erzählung, generiert durch Text-zu-Video aus einem Skript, demonstriert, komplett mit klaren Untertiteln. Der Ton sollte präzise und informativ sein und eine professionelle und dynamische visuelle Ästhetik beibehalten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Produktvideo für E-Commerce-Unternehmer, das mehrere Produktvariationen mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen von HeyGen und reichhaltigen visuellen Elementen aus seiner Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zeigt. Der visuelle Stil sollte sauber und ästhetisch ansprechend sein, begleitet von energetischer Hintergrundmusik, die Aufmerksamkeit erregt und zum Handeln inspiriert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Produktvideo für Solopreneure und Content-Ersteller, das zeigt, wie mühelos sie einen Produktvideo-Maker für verschiedene Plattformen nutzen können. Das Video enthält schnelle Schnitte und lebendige Animationen, die die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis betonen, mit einem schnellen Audiotrack, der Effizienz und Kreativität vermittelt, um ihre Inhalte anzupassen und zu exportieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produktlaunch-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Produktlaunch-Videos mit AI, indem Sie Ihre Ideen in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beschleunigen Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie aus einer Reihe von professionell gestalteten Produktvideo-Vorlagen wählen, die perfekt für Ihren Launch geeignet sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihre Launch-Botschaft ein, indem Sie Ihr Skript einfügen, und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um sofort entsprechende Szenen und visuelle Elemente für Ihre Produktvideos zu generieren.
3
Step 3
Fügen Sie einen AI-Präsentator hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar integrieren, der die Funktionen Ihres Produkts präsentiert und Ihre Produktdemo-Videos dynamischer und persönlicher macht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit generierten Voiceovers und präziser Bearbeitung, dann passen Sie es an und exportieren Sie Ihr bereit-zu-teilen Produktlaunch-Video in Ihrem gewünschten Format.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Veranschaulichen Sie die wichtigsten Produktvorteile

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, die den einzigartigen Wert und die Vorteile Ihres Produkts klar demonstrieren und potenziellen Kunden helfen, ihren Erfolg zu visualisieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produktlaunch-Videos mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende Produktlaunch-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und umfangreichen Vorlagen, um dynamische Produktvideos zu generieren, die Ihr Publikum fesseln und Ihre neuen Angebote präsentieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Produktvideo-Generator für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Produktvideos mit seinen intuitiven Drag-and-Drop-Bearbeitungstools. Dieser AI-Produktvideo-Generator ermöglicht eine nahtlose Anpassung und einfachen Export von hochwertigen Inhalten, was Ihre Videoproduktion optimiert.

Kann ich mit HeyGen ansprechende Produktdemo-Videos erstellen?

Absolut, HeyGen ist perfekt für die Erstellung von ansprechenden Produktdemo- und Erklärvideos. Fügen Sie einfach professionelle Voiceovers und Hintergrundmusik hinzu, um Funktionen und Vorteile hervorzuheben und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess, ein Produktvideo-Maker zu sein?

Als fortschrittlicher AI-Produktvideo-Maker automatisiert HeyGen komplexe Videoproduktionsaufgaben. Es nutzt AI, um Text in Video zu verwandeln, was es schneller und effizienter macht, professionelle Produktvideos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu erstellen.

