Der ultimative Produktlaunch-Briefing-Video-Generator

Automatisieren Sie überzeugende Produktlaunch-Videos mit benutzerfreundlicher AI, indem Sie Ihr Skript mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktionen in hochwertige Videos verwandeln.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Teaservideo, das potenzielle Kunden anspricht und die Aufregung um eine neue Produkteinführung zeigt. Betonen Sie einen dynamischen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und einer fesselnden Stimme, indem Sie die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen nutzen, um kurze, wirkungsvolle Clips zu erstellen, die sofortiges Interesse wecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Produktlaunch-Briefing-Video für interne Verkaufsteams und wichtige Partner. Dieses Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil aufweisen und HeyGens AI-Avatare verwenden, um einen prägnanten Überblick über das neue Produkt zu geben und seine Funktion als benutzerfreundlicher Produktvideogenerator für wesentliche Updates zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fokussiertes 45-sekündiges Produktdemo-Video, das sich an technische Nutzer und Produktmanager richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte instruktiv und direkt sein, um wichtige Funktionen mit On-Screen-Text und präzisem Voiceover klar zu veranschaulichen. Nutzen Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um kritische Schritte hervorzuheben und den Prozess der Erstellung überzeugender Produktdemo-Videos zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Markenpräsenz-Video für ein breites Marktpublikum, einschließlich Markenbefürwortern. Der visuelle Stil muss elegant und inspirierend sein, gepaart mit einem emotionalen, erzählerischen Voiceover und filmischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen, um die Videoproduktion schnell zu automatisieren und die Vision der Marke effektiv zu kommunizieren und die gesamten Marketingbemühungen zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Produktlaunch-Briefing-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Produktlaunch-Ideen in fesselnde Briefing-Videos, indem Sie AI für Studioqualität und schnelle Umsetzung nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft glänzt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres überzeugenden Videoskripts oder geben Sie Ihre Briefing-Details ein. Unsere AI wandelt Ihren Text in fesselnde Videoinhalte um und spart Ihnen Zeit und Mühe durch Text-zu-Video-Generierung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen oder nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Briefing visuell darzustellen. Passen Sie Szenen an und fügen Sie relevante Medien aus unserer Stock-Bibliothek hinzu, um die Ästhetik Ihres Produkts zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Stimme hinzu
Integrieren Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Voiceovers, die von AI generiert werden, für eine polierte Präsentation.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Produktlaunch-Briefing-Video und exportieren Sie es in hochauflösenden Formaten. Teilen Sie Ihr Studioqualitätsergebnis mühelos über alle Ihre internen und externen Kanäle, mit Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Erfolg von Early Adopters für den Launch hervor

.

Erstellen Sie überzeugende Testimonials und Anwendungsfälle von Early Adopters, um die Wirkung Ihres Produkts während der Launch-Phase zu validieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, visuell beeindruckende Produktdemo-Videos und fesselnde Launch-Ankündigungen zu erstellen?

HeyGen bietet einen intuitiven AI-Video-Generator mit einer Vielzahl von Videovorlagen und AI-Avataren, die es Nutzern ermöglichen, fesselnde Produktlaunch-Videos und immersive Produktdemo-Videos zu produzieren. Dies ermöglicht visuell beeindruckende Erzählungen, die die Markenpräsenz stärken.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator für die schnelle Erstellung von Produktinhalten?

HeyGens benutzerfreundliche Plattform, ausgestattet mit einem Drag-and-Drop-Editor und Text-zu-Video-Funktionen, automatisiert die Videoproduktion. Dies gewährleistet eine schnelle Erstellung von kurzen, wirkungsvollen Clips und hochauflösenden Videoinhalten.

Kann ich mit HeyGen die Markenkonsistenz beibehalten und die visuellen Elemente meiner Produktvideos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben, um sicherzustellen, dass jedes Produktvorstellungsvideo und jede Social-Media-Produktankündigung perfekt zu Ihrer Marke passt. Erreichen Sie Studioqualität mit persönlichen Akzenten.

Wie unterstützt HeyGen überzeugende Videoskripte und professionelle Voiceovers für Produktbriefing- und Marketingvideos?

HeyGen vereinfacht das Schreiben von Skripten und verstärkt Ihre Botschaft mit professionellen Voiceovers, die aus Ihrem Text-zu-Video-Input generiert werden. Diese Kombination stellt sicher, dass Ihr Produktlaunch-Briefing-Video-Generator überzeugende Skripte und Audio bietet, die eine kraftvolle Erzählung liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo