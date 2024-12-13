Produktankündigungsvideo-Maker für beeindruckende Enthüllungen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktenthüllungen. Nutzen Sie AI-Sprachaufnahmen, um Ihre Botschaft kraftvoll zu übermitteln und die frühe Akzeptanz zu fördern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein ansprechendes 90-Sekunden-Produktdemo-Video, das sich an potenzielle neue Nutzer und Produktmanager richtet. Zeigen Sie klare, schrittweise visuelle Anleitungen und verwenden Sie einen freundlichen, erklärenden Audiostil. Entwickeln Sie ein detailliertes Skript und generieren Sie eine natürlich klingende Sprachaufnahme mit HeyGens fortschrittlicher Sprachgenerierungsfunktion, um die Zuschauer durch die Kernfunktionen Ihres Produkts zu führen.
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-SaaS-Launch-Video für SaaS-Startups und Marketingteams. Verwenden Sie einen dynamischen, professionellen Motion-Graphics-Stil, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik und klare Texteinblendungen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell ein wirkungsvolles Video zusammenzustellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft mit integrierten Untertiteln effektiv vermittelt wird.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Produktupdate-Ankündigungsvideo, das sich an Entwickler, B2B-Kunden und technikaffine Nutzer richtet. Verwenden Sie einen modernen, eleganten, schnellen visuellen Stil mit klarem Sounddesign und einer energetischen Sprachaufnahme. Heben Sie die nahtlose geräteübergreifende Funktionalität Ihres neuesten Updates hervor und sorgen Sie für eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte für alle sozialen Medienkanäle nutzen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produktankündigungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktankündigungsvideos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Innovationen klar und wirkungsvoll ankündigen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Videovorlagen, um schnell mit Ihrer Produktankündigung zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Laden Sie Ihre eigenen Branding-Assets hoch oder nutzen Sie die integrierte Medienbibliothek, um Ihre visuellen Inhalte zu personalisieren.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachaufnahmen
Erstellen Sie professionelle AI-Sprachaufnahmen für eine dynamische Erzählung, damit die Geschichte Ihres Produkts klar gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für alle Ihre Marketingkanäle.

Gestalten Sie überzeugende Produktgeschichten

Nutzen Sie AI-gestütztes Videostorytelling, um die Vision und Wirkung Ihres Produkts während des Launches zu artikulieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Produktankündigungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktankündigungsvideos durch eine leistungsstarke AI-Videoplattform. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, Videos mühelos anzupassen, AI-Sprachaufnahmen zu integrieren und AI-Avatare zu nutzen, wodurch komplexe technische Aspekte für überzeugende Produktankündigungsvideos vereinfacht werden.

Kann HeyGen AI-Sprachaufnahmen und Untertitel für meine Produktvideoinhalte bereitstellen?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Sprachgenerierung und automatische Untertitelung. Sie können aus einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktankündigungsvideos zugänglich und professionell gestaltet sind, oft unter Verwendung vorgefertigter Videovorlagen für Effizienz.

Welche Anpassungsoptionen gibt es, um meine Produktvideos mit HeyGen zu branden?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Produktvideos zu integrieren. Der Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es Ihnen, jedes Element einfach anzupassen, sodass Ihre Produktankündigung perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Unterstützt HeyGen die Zusammenarbeit im Team bei der Erstellung von SaaS-Launch-Ankündigungsvideos?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, nahtlose Teamarbeit zu ermöglichen, was es zu einem idealen Online-Produktvideomaker für SaaS-Launches macht. Mehrere Teammitglieder können gemeinsam an Projekten arbeiten, Ressourcen teilen und an Videovorlagen iterieren, um effizient wirkungsvolle SaaS-Launch-Ankündigungsvideos zu produzieren.

