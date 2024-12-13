Produktankündigungsvideo-Generator, um Ihr Publikum zu begeistern

Erstellen Sie überzeugende Erklärvideos für neue Produkteinführungen, unterstützt durch nahtlose Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Produktdemo-Video, das sich an potenzielle B2B-Kunden und Entscheidungsträger richtet. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Funktionen mit einer freundlichen, informativen Stimme klar zu erläutern. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, direkt und autoritativ sein, um sicherzustellen, dass die Vorteile des Produkts mühelos verstanden werden, während AI-gestützte Voiceovers für eine polierte Erzählung sorgen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Sizzle-Reel, perfekt für die Verbreitung in sozialen Medien. Fesseln Sie ein breites Publikum mit einem schnellen, visuell beeindruckenden Ästhetik und eingängiger, trendiger Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens vielseitige Vorlagen und Szenen, um diese dynamische Ankündigung schnell zusammenzustellen und sicherzustellen, dass Ihr neues Produkt mit maximalem Aufsehen und sofortiger Beteiligung auf allen Plattformen startet.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Erklärvideo, das für bestehende Nutzer und Kundensupport-Teams konzipiert ist. Verwenden Sie einen animierten, freundlichen visuellen Stil mit einer klaren, prägnanten und zugänglichen Voiceover-Generierung von HeyGen. Dieses Video sollte Videoinhalte effektiv anpassen, um eine komplexe neue Funktion zu vereinfachen und die Lernkurve nahtlos und angenehm zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktankündigungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell überzeugende, hochwertige Produktankündigungsvideos mit unserem AI-gestützten Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, Ihr Publikum zu begeistern und Spannung aufzubauen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, um ein neues Projekt für Ihre Produkteinführung zu starten. Wählen Sie aus verschiedenen Ausgangspunkten, um Ihre Ankündigung zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Inhalte an
Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Ihr Video anzupassen. Wählen Sie aus einer Reihe professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, die zum ästhetischen und inhaltlichen Anspruch Ihrer Marke passen.
3
Step 3
Mit Details verbessern
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie natürliche, AI-gestützte Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend kommuniziert wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Produktvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre Ankündigung weitreichend, um die Reichweite zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Produktvisionsvideos

Entwickeln Sie motivierende Launch-Videos, die die Vision Ihres Produkts artikulieren und Ihr Zielpublikum effektiv inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Produktankündigungsvideos helfen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der darauf ausgelegt ist, hochwertige Produktankündigungsvideos zu produzieren. Mit unserer intuitiven Plattform können Sie Ihr Skript in kinoreife Bilder verwandeln und eine breite Auswahl an Videovorlagen und AI-gestützten Voiceovers nutzen, um eine Studioqualität für Ihre neuen Produkteinführungen zu gewährleisten.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Produktdemo-Videos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihre Produktdemo-Videos präzise zu gestalten. Sie können Videoinhalte mit unserem Drag-and-Drop-Editor anpassen, Branding-Kontrollen integrieren, aus verschiedenen AI-Avataren wählen und professionelle Voiceovers generieren, um die Funktionen Ihres Produkts effektiv hervorzuheben.

Kann HeyGen schnell hochwertige Erklärvideos für neue Produkteinführungen generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Produktmarketing-Teams, schnell hochwertige Erklärvideos für neue Produkteinführungen zu erstellen. Unser AI-Video-Generator erleichtert die Text-zu-Video-Erstellung, sodass Sie ansprechende Inhalte und Sizzle-Reels effizient produzieren können, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Wie verbessern AI-Avatare das Produktmarketing mit HeyGen?

HeyGens AI-Avatare verbessern das Produktmarketing erheblich, indem sie eine professionelle, konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Bedürfnisse im Bereich Produktankündigungsvideo-Generator bieten. Diese AI-Avatare können Ihre Botschaft mit AI-gestützten Voiceovers übermitteln, wodurch Ihre Produktvideos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ansprechender und dynamischer werden.

