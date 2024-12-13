Produktlaunch-Werbevideo-Macher: Erstellen Sie atemberaubende Anzeigen schnell

Erzeugen Sie ansprechende Produktwerbevideos mit lebensechten AI-Avataren und intelligenter Skripterstellung für mühelose kreative Produktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Werbevideo für eine E-Commerce-Marke, die eine neue Linie umweltfreundlicher Haushaltswaren einführt, die umweltbewusste Verbraucher anspricht. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, warm und einladend sein, mit Nahaufnahmen der Produkte in Gebrauch, begleitet von einer professionellen und beruhigenden Voiceover-Generierung von HeyGen, die die wichtigsten Merkmale und Vorteile als AI-Produktvideo-Generator hervorhebt.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video für eine Digital-Marketing-Agentur, die ihre neue Analyseplattform für Unternehmenskunden demonstriert. Das Video sollte einen professionellen, datengetriebenen visuellen Stil mit animierten Diagrammen und klaren Statistiken annehmen, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten und komplexe Informationen effektiv zu vermitteln, wodurch ihr kreativer Produktionsprozess optimiert wird.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Promo-Video für einen Fitness-Influencer, der ein neues Online-Workout-Programm vorstellt, das für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt wurde, die schnelle und effektive Routinen suchen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und motivierend sein, mit schnellen Schnitten von Übungen und Nutzerbewertungen, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um schnell Produktvideos mit einer wirkungsvollen Erzählung zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktlaunch-Werbevideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktlaunch-Werbevideos mit AI und optimieren Sie Ihre Marketingbemühungen von der Konzeption bis zum Export.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produktwerbeskripts. Nutzen Sie intelligente Skripterstellungsfunktionen, um Ihre Botschaft für maximale Wirkung zu optimieren.
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen oder nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Produktgeschichte visuell zum Leben zu erwecken.
Step 3
Fügen Sie Markenelemente hinzu
Passen Sie Ihre Anzeige an, indem Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Assets Ihrer Marke mit intuitiven Branding-Kontrollen integrieren.
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatisierter Voiceover-Generierung und Untertiteln und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für soziale Plattformen optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktvertrauen mit Testimonials verstärken

Bauen Sie Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf, indem Sie Kundenerfolgsgeschichten in überzeugende, AI-gestützte Testimonial-Videos für Ihr Produkt verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver AI-Produktvideo-Generator für Werbung dienen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihnen zu ermöglichen, überzeugende AI-Werbevideos und Produktvideos mühelos zu erstellen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, indem Sie AI-Avatare und einen Drag-and-Drop-Editor verwenden, was die typischen Kosten und die Zeit der Videoproduktion erheblich reduziert.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung markenkonformer Marketingvideos?

HeyGen bietet eine intuitive Bearbeitungssuite mit einer großen Auswahl an Videovorlagen und leistungsstarken Markenanpassungsoptionen, einschließlich Logos und Markenfarben. Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Marketingvideos zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und eine konsistente Markenidentität bewahren.

Kann HeyGen helfen, Produktlaunch-Werbevideos schnell und effizient zu erstellen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktlaunch-Werbevideos, indem Sie Text-zu-Video direkt aus Ihrem Skript generieren können. Unsere Plattform bietet intelligente Skripterstellungsunterstützung, AI-Stimmen für Voiceovers und automatische Untertitel, um eine schnelle und qualitativ hochwertige kreative Produktion für verschiedene soziale Plattformen zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche kreative Elemente wie AI-Avatare und Übersetzungen für globale Reichweite?

Ja, HeyGen integriert ausgeklügelte AI-Avatare, um Ihren Werbevideos eine menschliche Note zu verleihen. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform Übersetzungen, sodass Sie Ihre Videoanzeigen lokalisieren und effektiv ein vielfältiges Publikum auf verschiedenen sozialen Plattformen erreichen können.

