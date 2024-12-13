Erstellen Sie ein Erfolgreiches Produktlaunch-Werbevideo

Starten Sie Ihr Produkt mit beeindruckenden Werbevideos, die Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf fördern. Vereinfachen Sie die Produktion und verbessern Sie das Storytelling mit HeyGens Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Promo-Video, das auf junge Berufstätige zugeschnitten ist, mit lebendigen Motion Graphics und einem energetischen Soundtrack für virale Verbreitung in sozialen Medien, zum Leben erweckt durch einen charismatischen AI-Avatar von HeyGen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein aufschlussreiches 60-sekündiges Erklärvideo, das fesselndes Storytelling nutzt, um ein komplexes B2B-Produkt für Führungskräfte zu entmystifizieren, mit einem anspruchsvollen visuellen Stil und einem professionellen Voiceover, das mühelos durch HeyGen generiert wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein visuell reichhaltiges 30-sekündiges Produktvideo, das auf allgemeine Verbraucher abzielt, und heben Sie die wichtigsten Funktionen mit vielfältigem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek hervor. Sorgen Sie für Barrierefreiheit mit integrierten Untertiteln und einem aufmunternden, zeitgenössischen Soundtrack.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Produktlaunch-Werbevideos Funktionieren

Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Produkts mit fesselnden Launch-Videos. Erstellen Sie mühelos professionelle, aufmerksamkeitsstarke Anzeigen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines fesselnden Skripts, das die Geschichte Ihres Produkts erzählt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Worte sofort in ansprechende visuelle Darstellungen zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Skriptschreiben zu legen.
Step 2
Wählen Sie Visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um Ihr Produkt visuell darzustellen. Verbessern Sie Ihre Anzeige mit dynamischer Animation und Grafiken, um wichtige Funktionen und Vorteile hervorzuheben und ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Step 3
Anwenden von Branding & Verfeinerungen
Personalisieren Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke. Verwenden Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben hinzuzufügen und wesentliche Call-to-Action-Elemente zu integrieren, um Markenkonsistenz und effektive Bearbeitung sicherzustellen.
Step 4
Export für Wirkung
Finalisieren Sie Ihr Produktlaunch-Werbevideo, indem Sie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Bereiten Sie Ihr Video für eine erfolgreiche Videomarketing-Kampagne über alle Ihre gewählten Kanäle vor.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen Aufbauen mit AI-Testimonial-Videos

Entwickeln Sie überzeugende AI-gestützte Testimonial-Videos, um frühzeitig Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr neues Produkt aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Produktlaunch-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde "Produktlaunch-Videos" mit dynamischer "Animation" und mitreißendem "Storytelling" zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und vielfältige Vorlagen, um Ihre kreative Vision direkt aus einem Skript zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen bei der effizienten Erstellung professioneller Promo-Videos helfen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger "Promo-Videos" durch umfangreiche Vorlagen, Markenanpassung und eine integrierte Medienbibliothek. Dies reduziert erheblich den Bedarf an traditionellen "Videoproduktionsfirmen".

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für Produktvideos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr "Produktvideo" perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata. Sie können auch problemlos "Call-to-Action"-Elemente und professionelle Untertitel für effektives "Videomarketing" hinzufügen.

Unterstützt HeyGen verschiedene Formate für die Verbreitung von Videos in sozialen Medien?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und flexiblen Exportoptionen zu optimieren, ideal für "Social-Media"-Kampagnen. Fügen Sie automatisch generierte Untertitel hinzu, um Engagement und Reichweite Ihrer "Videomarketing"-Bemühungen zu maximieren.

