Entdecken Sie Einfachheit: Produktanleitungsvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos klare Schritt-für-Schritt-Produktanleitungen. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um ansprechende Erklärvideos zu erstellen und Supportanfragen zu reduzieren.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial für einen Produktanleitungsvideo-Generator, das sich an neue Kunden richtet, die mit komplexer Software nicht vertraut sind. Nutzen Sie eine klare visuelle Ästhetik und eine autoritative, von AI generierte Stimme für eine klare Anleitung. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um technische Dokumentationen effizient in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für Mitarbeiterschulungen, das sich an L&D-Teams richtet, die neue Mitarbeiter in komplexe interne Software einführen. Das Video sollte professionelle Bildschirmaufnahmen, hervorgehobene Texte auf dem Bildschirm und einen ansprechenden AI-Avatar enthalten, um technische Schulungsmodule zu präsentieren. Stellen Sie sicher, dass HeyGens AI-Avatare ein konsistentes und freundliches Gesicht für komplexe Konzepte bieten, um die Lernretention zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Produkt-Demovideo, das auf globale Interessenten zugeschnitten ist, die die Fähigkeiten unseres Produkts in ihrer Muttersprache verstehen möchten. Verwenden Sie lebendige visuelle Darstellungen des Produkts in Aktion zusammen mit präzise synchronisierter Voiceover-Generierung und Untertiteln für mehrere Sprachen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel, um komplexe Funktionen effektiv in ein zugängliches Format für ein vielfältiges internationales Publikum zu übersetzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Erklärvideo für aktuelle Nutzer, das die Kernfunktionen eines neu veröffentlichten Software-Updates mit einem hellen, tutorialartigen visuellen Ansatz und einer natürlichen, freundlichen, von AI generierten Stimme hervorhebt. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen- und Szenen-Funktion nutzen, um schnell eine polierte Erzählung zusammenzustellen und den Text-zu-Video-Prozess nahtlos zu gestalten, um Produktverbesserungen zu präsentieren.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktanleitungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Anleitungsvideos, die komplexe Prozesse für Ihr Publikum vereinfachen und für Klarheit und Engagement sorgen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihre Anleitungen ein
Fügen Sie Ihre Produktanleitungen oder Ihr Skript direkt in den Generator ein, um Ihren Text mithilfe der Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Anleitungen visuell darzustellen und Ihr Publikum mit einem lebensechten Präsentator zu begeistern.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Medien hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung und integrieren Sie relevante Medien aus der umfangreichen Bibliothek, um Ihre Produktanleitungen zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis exportieren, und teilen Sie es nahtlos auf verschiedenen Plattformen, um Ihr Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Produktinformationen

.

Verwandeln Sie komplexe Produktmerkmale oder Montageanleitungen in leicht verständliche, AI-gestützte Videodokumentationen, um Supportanfragen zu reduzieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Skripte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Diese generative AI-Plattform macht professionelle Videoproduktion zugänglich, ohne dass komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Welche Anpassungsoptionen für Branding bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Markenfarben. Sie können verschiedene Videovorlagen und den intuitiven Drag-and-Drop-Editor nutzen, um einzigartige, markengerechte Produktvideos zu erstellen.

Kann HeyGen qualitativ hochwertige, übersetzte Videos für ein globales Publikum produzieren?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung qualitativ hochwertiger Videos und bietet Exportoptionen wie 1080p oder 4K-Auflösung. Mit Funktionen für sofortige Übersetzung und mehrsprachige Videos hilft HeyGen Ihnen, ein globales Publikum mit präzisen Untertiteln und natürlichen Voiceovers zu erreichen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Produktanleitungsvideos helfen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Produktanleitungsvideo-Generator, der es Nutzern ermöglicht, schnell detaillierte Erklärvideos und Produkt-Demovideos zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten Videoeditor-Funktionen vereinfachen die Erstellung informativer Inhalte für Kundensupport oder Mitarbeiterschulungen.

logo
