Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial für einen Produktanleitungsvideo-Generator, das sich an neue Kunden richtet, die mit komplexer Software nicht vertraut sind. Nutzen Sie eine klare visuelle Ästhetik und eine autoritative, von AI generierte Stimme für eine klare Anleitung. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um technische Dokumentationen effizient in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.

