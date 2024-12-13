Produkt-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie Erklärvideos schnell

Verwandeln Sie Ihre Produktkonzepte mühelos in ansprechende animierte Erklärvideos mit unserem AI-Generator und leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Einführungsvideo für neue Techniknutzer, das zeigt, wie HeyGen die Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Fokus auf UI-Highlights, begleitet von einer lebhaften, professionellen AI-Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Umwandlung von Text zu Video aus einem Skript und positionieren Sie HeyGen als führenden AI-Erklärvideo-Generator.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Produkt-Erklärvideo für Marketingteams, das zeigt, wie man mit den Funktionen von HeyGen ansprechende Kampagnen erstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und Vorlagenpräsentationen, begleitet von einer begeisterten Erzählung durch einen AI-Avatar. Heben Sie die Kraft der Nutzung verschiedener Vorlagen und Szenen hervor, um schnell professionellen Inhalt mit unserem Erklärvideo-Generator zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Unternehmer und Content-Ersteller, das die Vorteile der schnellen Erstellung von Erklärvideos für soziale Medien erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit einfachen Animationen, ergänzt durch eine freundliche, gesprächige Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, hochwertige Voiceovers zu generieren und Untertitel hinzuzufügen, um maximale Reichweite zu erzielen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für erfahrene Videoproduzenten und Unternehmenskunden, das erweiterte Anpassungsoptionen innerhalb von HeyGen als Produkt-Erklärvideo-Generator demonstriert, nützlich für die Erstellung detaillierter Schulungsvideos. Die visuellen Elemente sollten anspruchsvolle Motion Graphics und benutzerdefinierte Branding-Elemente enthalten, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Betonen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte für unterschiedliche Plattformanforderungen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produkt-Erklärvideos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Botschaft effektiv kommunizieren, ohne komplexe Bearbeitung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile Ihres Produkts als Text ein. Unser Erklärvideo-Generator verwendet dieses Skript, um Ihre ersten Videoszenen zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Produkterklärung zum Leben zu erwecken und Ihre Zuschauer visuell zu fesseln.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit menschlich klingenden AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen und wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke für Konsistenz an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie bei Bedarf Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es als MP4-Video im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produktvorteile durch Erfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in ansprechende AI-Erklärvideos, um die reale Produktwirkung effektiv zu zeigen und Vertrauen bei potenziellen Käufern aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Erklärvideos?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Erklärvideo-Generator und einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um den Produktionsprozess zu optimieren. Benutzer können Skripte schnell in professionelle Produkt-Erklärvideos umwandeln, indem sie AI-Avatare und einen umfassenden Online-Video-Editor verwenden.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung eines AI-Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine vielfältige Bibliothek von AI-Avataren, professionelle Vorlagen und anpassbare AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen. Sie können auch Untertitel hinzufügen, Stock-Videos integrieren und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Erklärvideo Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Kann ich meine mit HeyGen erstellten Erklärvideos einfach teilen und exportieren?

Ja, HeyGen gewährleistet nahtlose Sharing- und Exportmöglichkeiten für Ihre Erklärvideoprojekte. Sobald Ihr Text-zu-Video-Skript fertig ist, können Sie Ihr Endergebnis als MP4-Video herunterladen oder es direkt von der Plattform aus online teilen.

Warum sollte ich HeyGen als meinen AI-Erklärvideo-Generator wählen?

HeyGen zeichnet sich als AI-Erklärvideo-Generator aus, indem es einen effizienten, AI-gestützten Video-Maker bietet, der Skripte in ansprechende Inhalte verwandelt. Seine fortschrittlichen Fähigkeiten in AI-Voiceovers und dynamischen Szenen ermöglichen es Ihnen, schnell hochwertige Produkt-Erklärvideos zu produzieren.

