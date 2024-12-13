Produkt-Erklärvideo-Promo-Maker: Erstellen Sie atemberaubende Videos schnell

Steigern Sie das Engagement mit beeindruckenden Erklärvideos und Promos, unterstützt von realistischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Promo-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie mühelos es ist, ein professionelles Produkt-Erklärvideo mit HeyGens benutzerfreundlichen Vorlagen und Szenen sowie nahtloser Sprachsynthese für eine polierte Tonspur zu erstellen. Dieses Video sollte einen frischen, sauberen visuellen Stil mit modernen Grafiken und einer freundlichen AI-Stimme haben, um Leichtigkeit und Effizienz zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Marketer und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen hervorhebt, fesselnde Promo-Videos zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen. Nutzen Sie lebendige Visuals, schnelle Schnitte und einen energetischen AI-Avatar, um die Kernbotschaften zu übermitteln, ergänzt durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Wirkung und Kreativität der Erzählung zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das für Tech-Startups konzipiert ist, die globale Märkte erreichen möchten, und demonstrieren Sie, wie HeyGen universelle Zugänglichkeit erleichtert. Das Video sollte ein minimalistisches Design mit klaren On-Screen-Texten verwenden, verschiedene AI-Avatare für die Repräsentation nutzen und automatische Untertitel/Captions einsetzen, um eine breite Verständlichkeit und Wirkung für Ihre Produkt-Erklärvideos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine schnelle 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf Social-Media-Manager zugeschnitten ist und zeigt, wie schnell eine wirkungsvolle Videoproduktion mit HeyGen erreicht werden kann. Verwenden Sie eine trendige, mobilorientierte visuelle Ästhetik mit energetischer Hintergrundmusik, um die Effizienz der Text-zu-Video-Erstellung aus Skriptgenerierung und die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Produkt-Erklärvideo-Promo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produkt-Erklär- und Promo-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Ideen in professionellen Content verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Video-Grundlage
Starten Sie schnell, indem Sie aus unserer vielfältigen Sammlung professioneller Vorlagen wählen oder Ihr Skript direkt in Videoszenen umwandeln.
2
Step 2
Erzeugen Sie fesselnde Erzählungen
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingender AI-Sprachsynthese oder nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Produkterklärung klar zu präsentieren.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Passen Sie Ihr Video an, indem Sie Ihre spezifischen Branding-Elemente einfügen, um Konsistenz mit dem visuellen Stil Ihres Unternehmens zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo-Promo, indem Sie es im hochwertigen MP4-Format exportieren, bereit für jede Plattform oder jedes Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Produkten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den realen Wert Ihres Produkts potenziellen Käufern zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Erklärvideos und Promos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein "Produkt-Erklärvideo-Promo-Maker" zu werden, indem es eine robuste "Videoproduktionsplattform" bietet. Es ermöglicht Nutzern, schnell überzeugende "Erklärvideos" und "Produkt-Demovideos" mit "AI-Avataren" und "AI-Sprachsynthese" zu erstellen, selbst aus einem einfachen "Skript-Schreiben"-Input.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen für eine verbesserte Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von "Vorlagen", "Stock-Videos" und "Animationen", um Ihre Videoinhalte zu verbessern. Diese kreativen Elemente, kombiniert mit leistungsstarken "Branding-Elementen" und einem intuitiven "Drag-and-Drop-Editor", befähigen Sie, mühelos professionelle "Promo-Videos" zu produzieren.

Kann ich die AI-Avatare und Sprachsynthese in HeyGen für die Videos meiner Marke anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung der "AI-Avatare", um mit dem ästhetischen und kommunikativen Stil Ihrer Marke übereinzustimmen. Sie können auch vielfältige und natürliche "AI-Sprachsynthese" direkt aus Ihrem "Skript-Schreiben" generieren, um sicherzustellen, dass Ihre "Produktvideos" eine konsistente und professionelle Markenstimme beibehalten.

Welche Ausgabeformate und Anwendungen werden von HeyGen-generierten Videos unterstützt?

HeyGen unterstützt den Export Ihrer hochwertigen "Videoproduktion" in Standardformaten wie "MP4", was es sehr vielseitig für verschiedene Plattformen macht. Dies erleichtert das Teilen Ihrer "Produkt-Erklärvideos" und "Social-Media-Videoanzeigen" über alle Ihre digitalen Kanäle hinweg und verbessert Ihre gesamte "Marketingstrategie".

