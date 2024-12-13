Produkt-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Kleinunternehmer und Vermarkter: Stellen Sie sich ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo vor, das die benutzerfreundliche Oberfläche eines neuen Online-Tools brillant präsentiert. Dieses Video sollte helle, einladende Visuals zeigen, die die Drag-and-Drop-Editor-Funktionalität betonen, begleitet von einer freundlichen und ermutigenden AI-Stimme, die durch HeyGen's Sprachgenerierung erzeugt wird, um die Videoproduktion mühelos erscheinen zu lassen.
Beispiel-Prompt 2
Ein detailliertes 90-sekündiges Schulungsmodul erwartet Unternehmens-HR-Profis, um aktualisierte Unternehmensrichtlinien effektiv zu kommunizieren. Mit einem professionellen, unternehmerischen Ästhetik wird das Video verschiedene AI-Avatare nutzen, um die Botschaft zu übermitteln, zusammen mit einer klaren, lehrreichen Sprachüberlagerung und synchronisierten Untertiteln, unterstützt von HeyGen's robusten Fähigkeiten für umfassende interne Kommunikation.
Beispiel-Prompt 3
Um sofortige Aufmerksamkeit von Tech-Startups zu erregen, die neue Funktionen einführen, entwerfen Sie ein eindrucksvolles 30-sekündiges Produkt-Demo. Dieses Video erfordert dynamische, schnelle Motion Graphics und schnelle Schnitte für ein modernes Gefühl, integriert HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ansprechende Visuals und eine energetische AI-Sprachüberlagerung, die nahtlose Export- und Freigabeoptionen über Plattformen hinweg gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Erklärvideos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Ideen schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produkterklärungsskripts. Unsere Plattform verwendet Ihren Text als Grundlage für eine leistungsstarke Text-zu-Video-Erstellung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar ist.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und professionellen Videovorlagen, um Ihr Produkt visuell darzustellen. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit AI-Sprachüberlagerungen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Erklärvideo mit Branding-Kontrollen, benutzerdefinierten Schriftarten und relevanten Medien aus unserer visuellen Bibliothek. Fügen Sie Untertitel und Bildunterschriften hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle zugänglich und ansprechend ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Produkt-Erklärvideo einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Teilen Sie es über Plattformen hinweg, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Erklärvideos, indem es Skripte in professionelle Videos umwandelt, die fortschrittliche AI-Avatare und natürlich klingende AI-Sprachüberlagerungen verwenden. Diese Text-zu-Video-Erstellungsfähigkeit rationalisiert den Produktionsprozess und macht ihn für jeden Benutzer hoch effizient.

Welche Anpassungsoptionen gibt es bei der Erstellung eines Erklärvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Erklärvideos durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Sie können verschiedene Videovorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihrer Marke für Konsistenz integrieren und Musik hinzufügen, um Ihre Inhalte effektiv zu personalisieren.

Wie kann ich die mit HeyGen erstellten Erklärvideos exportieren und teilen?

HeyGen bietet robuste Export- und Freigabeoptionen für Ihre professionellen Videos, sodass Sie sie in verschiedenen Auflösungen und Seitenverhältnissen herunterladen können. Sie können Ihre fertigen Erklärvideos problemlos für die Verteilung über mehrere Plattformen exportieren.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und bietet Untertitel für Erklärvideos?

Ja, HeyGen unterstützt mehrere Sprachen für AI-Sprachüberlagerungen, sodass Sie lokalisierten Inhalt für ein globales Publikum erstellen können. Darüber hinaus generiert HeyGen automatisch Untertitel und Bildunterschriften für Ihre Erklärvideos, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu verbessern.

