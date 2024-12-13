Erstellen Sie schnell ansprechende Produktbildungsvideos

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produkttrainings- und Tutorialvideos, die das Benutzerverständnis verbessern. Verwandeln Sie Ihre Skripte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion in überzeugende visuelle Inhalte.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fokussiertes 45-sekündiges "How-to-Video", das eine wichtige "Produktfunktionalität" für bestehende Nutzer demonstriert, die erweiterte Funktionen freischalten möchten. Dieses Video sollte einen direkten, tutorialartigen visuellen Ansatz verfolgen, der Bildschirmaufnahmen und klaren On-Screen-Text integriert, unterstützt von einer deutlichen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges "Tutorial-Video", das schnelle Tipps für häufige Kundenprobleme bietet und als dynamisches "Kundenbildungsvideo" dient. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig und ansprechend sein, mit Motion Graphics, die wichtige Aktionen hervorheben, begleitet von energetischer Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 90-sekündiges "Produkt-Trainingsvideo", das aktuelle Updates und erweiterte Funktionen für engagierte Nutzer und Power-User detailliert beschreibt und als prägnante "technische Produktübersicht" fungiert. Präsentieren Sie dies mit einem professionellen und eleganten visuellen Stil, der animierte Elemente mit realistischen AI-Avataren für ein anspruchsvolles Gefühl kombiniert, alles erzählt mit selbstbewussten, autoritativen Tönen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die detaillierte Erzählung effizient zu erstellen, und das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für die Verteilung auf verschiedenen Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Produktbildungsvideos funktionieren

Erfahren Sie, wie Sie schnell und effizient überzeugende Produktbildungsvideos erstellen, um Ihre Kunden zu leiten und das Verständnis zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie damit, die Funktionen und Vorteile Ihres Produkts in einem klaren Skript darzulegen. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr On-Screen-Präsentator dienen und Ihr Produktbildungsvideo mit einem menschlichen Touch zum Leben erwecken. Diese anfängliche Einrichtung sorgt für eine professionelle und ansprechende Grundlage.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Inhalte hinzu und passen Sie das Branding an
Verbessern Sie Ihre Produktführung mit ansprechenden visuellen Inhalten. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Medienbibliothek und wenden Sie Ihre spezifischen Branding-Kontrollen (wie Logos und Farben) an, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Markenidentität während der gesamten Produktführung zu verstärken.
3
Step 3
Wählen Sie Voiceovers und generieren Sie Untertitel
Erzeugen Sie natürlich klingende Erzählungen mit fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten. Gleichzeitig generieren Sie automatisch genaue Untertitel und Bildunterschriften, um Ihre Tutorialvideos für alle Zuschauer zugänglich und verständlich zu machen, was das Verständnis und die Reichweite verbessert.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Produktvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Auflösungen. Nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt für jede Plattform oder jedes Gerät optimiert sind und sofort an neue Nutzer verteilt werden können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Produktdemos & Updates produzieren

.

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Produktdemonstrationsvideos und Funktionsankündigungsclips für soziale Medien und schnelle Kundenbildung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Produktbildungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Teams, schnell ansprechende "Produktbildungsvideos" und "Produkttrainingsvideos" mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung umfassender "How-to-Videos" und "Onboarding-Videos" für Kunden und neue Teammitglieder effizient.

Kann HeyGen die Entwicklung von Produkttrainingsvideos vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Entwicklung von "Produkttrainingsvideos" erheblich. Nutzer können benutzerdefinierte "Vorlagen", "Voiceovers" und "Untertitel" nutzen, um konsistente und effektive "Instruktionsinhalte" zu erstellen, was "Onboarding-Videos" für neue Nutzer oder Mitarbeiter effizienter macht.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Erstellung effektiver Produktdemonstrationsvideos?

HeyGen ist entscheidend für die Erstellung überzeugender "Produktdemonstrationsvideos". Durch die Kombination von "AI-Avataren" mit dynamischen "Bildschirmaufnahmen" und klarem "On-Screen-Text" ermöglicht HeyGen Unternehmen, "Produktfunktionalität" und "Produktführung" klar und ansprechend zu präsentieren.

Unterstützt HeyGen das Branding für Kundenbildungsvideos?

Absolut. HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle "Kundenbildungsvideos" zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre "Tutorialvideos" und "Erkläranimationen" eine konsistente Markenidentität beibehalten und das professionelle Erscheinungsbild Ihrer "Marketinginhalte" verbessern.

