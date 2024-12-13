Produktdesign-Tutorial-Video-Generator: Vereinfachte Erstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1,5-minütiges Video, das zeigt, wie Kleinunternehmer einen "Produktvideo-Maker" effektiv nutzen können, um ansprechende "Tutorial-Video"-Inhalte zu erstellen. Dieses Video sollte einen freundlichen und zugänglichen AI-Avatar zeigen, der das Publikum durch einen Schritt-für-Schritt-Prozess mit einem klaren, konversationellen Audio-Stil führt und die personalisierten Präsentationen von HeyGens AI-Avataren betont.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges "Produkt-Demo-Video" für Unternehmenssoftware-Nutzer und Schulungsabteilungen, das erweiterte Funktionen eines Design-Tools veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte detailliert und erklärend sein, mit klaren Overlays auf dem Bildschirm, begleitet von einer AI-Voiceover mit einem ruhigen, informativen Ton, um HeyGens Voiceover-Generierung für Klarheit und Professionalität zu nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges "Tutorial-Video" für ein kleines Produktupdate, das speziell auf globale Lernende und auf Barrierefreiheit fokussierte Organisationen abzielt. Verwenden Sie einen informativen visuellen Stil mit dynamischem Bildschirmtext und subtiler Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass alle Informationen klar durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion vermittelt werden, um maximale Reichweite und Verständnis zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Produktdesign-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Produktdesign-Tutorials mit AI, indem Sie komplexe Konzepte in klare, professionelle Videos in nur vier einfachen Schritten verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Drehbuch
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Produktdesign-Tutorials. Nutzen Sie AI-Drehbuchschreiben, um schnell eine umfassende und ansprechende Erzählung für Ihr Video zu erstellen, was Ihnen Zeit spart und Klarheit gewährleistet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Präsentation
Erwecken Sie Ihr Tutorial zum Leben, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, der Ihre Produktdesign-Konzepte präsentiert. Passen Sie sein Aussehen an die Ästhetik und professionellen Standards Ihrer Marke an.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover-Narration hinzu
Erzeugen Sie klare und natürlich klingende Erzählungen für Ihr Tutorial mit Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln und sicherzustellen, dass Ihr Publikum jedes Detail versteht.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Produktdesign-Tutorial, indem Sie Untertitel/Captions für Barrierefreiheit hinzufügen. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum, um das Verständnis zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell Social-Media-Tutorial-Clips

.

Verwandeln Sie Ihre Produktdesign-Tutorials schnell in fesselnde Social-Media-Clips, die Interesse und Engagement für Ihre Designs wecken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von Produktdesign-Tutorial-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell hochwertige Produktdesign-Tutorial-Videos zu erstellen, indem Text in Video mit realistischem AI-Voiceover umgewandelt wird. Dieser AI-Produktvideo-Generator integriert AI-Drehbuchschreiben und diverse Videovorlagen, was die Inhaltserstellung erheblich beschleunigt.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Branding innerhalb von HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und Videobranding, sodass Nutzer Aussehen, Stimmen und sogar Markenelemente anpassen können. Sie können Branding-Elemente wie Logos und benutzerdefinierte Farben nahtlos anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Marketingvideo mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Welche fortschrittlichen Werkzeuge bietet HeyGen für effiziente Videobearbeitung und Barrierefreiheit?

HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, der die Videoproduktion für jeden intuitiv macht. Es generiert auch automatisch Untertitel für verbesserte Barrierefreiheit und bietet eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek, um Ihre Erklärvideos zu bereichern.

Kann HeyGen schnell professionelle Produkt-Demo-Videos aus einem einfachen Konzept erstellen?

Ja, HeyGen ist auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, schnell ein professionelles Produkt-Demo-Video zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Drehbuchschreiben und vorgefertigten Videovorlagen können Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln, ideal für Social-Media-Videos oder Onboarding.

