Produkt-Demo-Video-Tool: Erstellen Sie mühelos ansprechende Demos

Produzieren Sie hochwertige Produktdemos, die konvertieren. Unser Tool kombiniert fortschrittliche Bearbeitung mit dynamischen Vorlagen und Szenen für professionelle Ergebnisse.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für B2B-Vertriebsprofis und Marketingverantwortliche erstellen Sie ein dynamisches 90-sekündiges Video, das zeigt, wie man interaktive Produktdemos schnell und effektiv mit Videovorlagen erstellt. Der visuelle Stil wird ansprechend sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Vorlagenoptionen und Beispielen für interaktive Elemente, begleitet von einem lebhaften, professionellen Audiotrack. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um den Wert und die Hauptmerkmale der Plattform effizient zu vermitteln, indem Sie verschiedene Vorlagen und Szenen verwenden, um die Vielseitigkeit hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes, 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kundendienstspezialisten und interne Trainer zur Erstellung effektiver Bildschirmaufnahmen für Fehlerbehebung oder Prozessdokumentation. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil annehmen, der Benutzerschnittstellenelemente mit einfachen Anmerkungen hervorhebt. Eine freundliche, informative Voiceover-Generierung wird den Zuschauer leiten und für Klarheit sorgen, während prominente Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit gewährleisten und wichtige Anweisungen verstärken, um komplexe technische Prozesse leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Wie kann Ihr Produkt-Demo-Video-Tool sich an verschiedene Plattformen anpassen? Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Leistungsfähigkeit von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exports für soziale Medien und das Web betont. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, fließend zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen (z. B. quadratisch für Instagram, breit für YouTube) wechseln, während die Videoqualität in hoher Auflösung beibehalten wird. Ein professioneller AI-Avatar wird die Funktion einführen und ihre Benutzerfreundlichkeit und ihren Einfluss auf die Multi-Plattform-Inhaltsstrategie demonstrieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Produkt-Demo-Video-Tools funktionieren

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktdemonstrationen, die Ihre Funktionen klar präsentieren und Ihr Publikum ansprechen, indem komplexe Ideen in klare, professionelle Videos verwandelt werden.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Demo auf
Zeigen Sie Ihr Produkt in Aktion mit dem Bildschirmrekorder. Heben Sie nahtlos wichtige Funktionen und Arbeitsabläufe hervor und stellen Sie sicher, dass jedes wichtige Detail klar gezeigt wird.
2
Step 2
Erstellen Sie ein Voiceover
Verbessern Sie Ihr Demo mit klarer Erzählung. Nutzen Sie AI-Voiceover-Funktionen, um professionelle, lebensechte Stimmen hinzuzufügen, die die Zuschauer mühelos durch die Funktionen Ihres Produkts führen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos, Farben und Schriftarten hinzufügen. Bewahren Sie ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild, das mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Teilen Sie Ihr Video
Verteilen Sie Ihr hochauflösendes Produkt-Demo mühelos. Generieren Sie teilbare Links oder exportieren Sie in verschiedenen Formaten, um Ihr Zielpublikum über verschiedene Plattformen zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Produkttraining mit AI-Video

Verbessern Sie die Produktschulung und das Benutzertraining mit ansprechenden AI-gestützten Videodemonstrationen, um Verständnis und Behaltensquote zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produkt-Demo-Videos verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarkes Produkt-Demo-Video-Tool, das es Ihnen ermöglicht, ansprechende Produkt-Demo-Videos zu erstellen, indem AI-Avatare mit nahtlosen Bildschirmaufnahmen kombiniert werden. Dies ermöglicht die Erstellung von hochauflösenden Videos direkt aus einem Skript, was Ihre Präsentationen verbessert.

Bietet HeyGen fortschrittliche Bearbeitungstools und AI-Voiceover für Produktdemos?

Ja, HeyGen bietet robuste fortschrittliche Bearbeitungstools innerhalb seines Drag-and-Drop-Editors sowie ausgeklügelte AI-Voiceover- und Voiceover-Generierungsfunktionen. Sie können auch problemlos Untertitel hinzufügen, um Ihre Produkt-Demo-Videos für maximale Klarheit und Zugänglichkeit zu verfeinern.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenanpassung meiner Produkt-Demo-Videos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen zur Personalisierung Ihrer Produkt-Demo-Videos. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Inhalten zu wahren.

Kann ich meine mit HeyGen erstellten Produkt-Demo-Videos einfach teilen und exportieren?

Absolut, HeyGen macht es einfach, Ihre hochauflösenden Produkt-Demo-Videos in verschiedenen Seitenverhältnis-Anpassungen und Exports zu exportieren. Sie können auch teilbare Links generieren oder potenzielle Integrationen nutzen, um Ihre Inhalte nahtlos über verschiedene Plattformen zu verteilen.

