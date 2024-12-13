Produkt-Demo-Video-Maker: Erstellen Sie Demos, die überzeugen

Erstellen Sie sofort beeindruckende Produktdemos mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus Skripten und individueller Markenanpassung für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für vielbeschäftigte Marketingfachleute, das zeigt, wie der Produkt-Demo-Video-Maker von HeyGen die Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen und einer ansprechenden, klaren Stimme. Heben Sie die Effizienz der Skripterstellung mit AI-Avataren für schnelle Produktpräsentationen hervor.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das die intuitive Natur des Erstellens von Produktdemos demonstriert. Verwenden Sie einen hellen, benutzerfreundlichen visuellen Stil mit einem begeisterten, unterstützenden Audioton. Zeigen Sie, wie einfach Benutzer ihre Markenidentität mit verschiedenen Vorlagen & Szenen und einer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung anpassen können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und technische Trainer, das den Prozess der Erstellung umfassender Software-Tutorials detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte detailliert und präzise sein, ergänzt durch eine ruhige, fachkundige Erzählung. Betonen Sie die nahtlose Integration von Untertiteln/Captioning, die aus einem Text-zu-Video-vom-Skript-Feature generiert werden, für verbesserte Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das zeigt, wie Produktdemos für verschiedene Plattformen optimiert werden können. Verwenden Sie einen schnellen, visuell dynamischen Stil mit einem modernen Soundtrack und einer energiegeladenen Erzählung. Konzentrieren Sie sich auf die einfache Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um hochauflösende Demovideos für diverse Social-Media-Kanäle anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Demo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produkt-Demo-Videos, die den Wert Ihrer Lösung klar darstellen und Ihr Publikum von Anfang bis Ende fesseln.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihre Produktinteraktionen auf
Nutzen Sie den integrierten Bildschirmrekorder, um Ihr Produkt in Aktion festzuhalten und wichtige Funktionen und Arbeitsabläufe nahtlos hervorzuheben.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle AI-Erweiterungen hinzu
Nutzen Sie die AI-Voiceover-Generierung, um eine klare, ansprechende Erzählung hinzuzufügen und sicherzustellen, dass die Geschichte Ihres Produkts effektiv erzählt wird.
3
Step 3
Wenden Sie ansprechende Vorlagen und Szenen an
Wählen Sie aus einer Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um Ihre Demo zu strukturieren und einen konsistenten und visuell ansprechenden Fluss für Ihre Zuschauer zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Demovideo
Optimieren Sie Ihr Demovideo für jede Plattform, indem Sie das Seitenverhältnis vor dem Export anpassen, um eine perfekte Wiedergabe überall dort zu gewährleisten, wo es geteilt wird.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Demonstrieren Sie den Produktwert mit Erfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische, AI-gestützte Videos, die die reale Nutzung des Produkts effektiv präsentieren und potenziellen Käufern greifbare Vorteile demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI zur Erstellung von Produkt-Demo-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um die Erstellung ansprechender Produkt-Demo-Videos direkt aus Ihrem Skript zu vereinfachen. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von hochwertigen Inhalten.

Kann ich das Branding und das Erscheinungsbild meiner Produkt-Demo-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihr individuelles Branding mit Logos und Farben anwenden, professionell gestaltete Vorlagen nutzen und Ihr Video mit leistungsstarken Bearbeitungstools verfeinern können, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke zu treffen.

Welche Audio- und Zugänglichkeitsfunktionen bietet HeyGen für Demovideos?

HeyGen überzeugt in der Voiceover-Generierung und bietet AI-Voiceover-Funktionen, um Ihre Demo-Inhalte zu erzählen. Es generiert auch automatisch Untertitel und Transkripte, um die Zugänglichkeit und Reichweite für diverse Zielgruppen zu verbessern.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass meine Produkt-Demo-Videos für verschiedene Plattformen optimiert sind?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Demovideos einfach auf verschiedene Seitenverhältnisse anzupassen, um eine optimale Darstellung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und Geräten zu gewährleisten. Sie können Ihre hochwertigen Videos, einschließlich 1080p HD-Auflösung, exportieren, bereit für jeden Kanal.

