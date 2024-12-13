Produkt-Demo-Video-Generator: Erstellen Sie Demos schneller

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Produkt-Demos mit fortschrittlicher AI-Sprachgenerierung und Unterstützung für über 50 Sprachen.

Für Softwareentwickler: Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Walkthrough-Video, das die schnelle Erstellung eines Produkt-Demo-Videos mit HeyGen demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und lehrreich sein, ergänzt durch eine ruhige, klare AI-generierte Stimme, die sich auf die Präzision der AI-Text- und Sprachgenerierung konzentriert. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare nahtlos mit Text-zu-Video vom Skript zur Erklärung komplexer Code-Funktionen integriert werden können, um sicherzustellen, dass der Inhalt sowohl fesselnd als auch hochinformativ ist.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein überzeugendes 45-Sekunden-Video wird für Marketingfachleute benötigt, das die mühelose Verteilungsmöglichkeiten eines Produkt-Video-Makers zeigt. Der visuelle und akustische Stil dieses Videos sollte schnell und energiegeladen sein und die Einfachheit des Exports als MP4 für verschiedene Plattformen betonen. Es sollte deutlich zeigen, wie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis eine optimale Darstellung in sozialen Medien gewährleisten, indem eine lebendige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um die Präsentation zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Kleinunternehmer benötigen ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das zeigt, wie man schnell ein Produkt-Demo-Video ohne vorherige Bearbeitungserfahrung erstellt. Der visuelle Stil sollte freundlich und ermutigend sein, begleitet von fröhlicher, lizenzfreier Hintergrundmusik. Diese Produktion sollte HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen hervorheben und zeigen, wie Benutzer schnell Untertitel hinzufügen können, um Zugänglichkeit und breite Reichweite zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Für Markenmanager: Entwerfen Sie ein anspruchsvolles 1-minütiges Video, das die erweiterten Anpassungsoptionen innerhalb eines AI-Produkt-Video-Generators zur Aufrechterhaltung der Markenbeständigkeit erkundet. Mit einem polierten und professionellen visuellen Stil, begleitet von einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, wird dieses Video demonstrieren, wie HeyGens AI-Avatare personalisiert werden können, um sich an benutzerdefinierte Markenrichtlinien anzupassen. Es sollte die präzise Sprachgenerierung für konsistente Botschaften und die Anwendung spezifischer ästhetischer Elemente durch Vorlagen & Szenen hervorheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Demo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Demo-Videos, die Ihr Publikum fesseln und den Wert Ihres Produkts erklären, alles unterstützt durch intuitive AI-Tools.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen wählen oder lassen Sie AI bei der Erstellung Ihres ersten Skripts für einen schnellen Start Ihres Produkt-Demo-Videos helfen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihr individuelles Branding hinzuzufügen, Bildschirmaufnahmen hochzuladen oder verschiedene Stock-Media-Elemente zu integrieren, um Ihr Demo zu personalisieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Stimme
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Produkt-Demo-Videos mit professioneller AI-Text- und Sprachgenerierung, um eine klare und fesselnde Erzählung für Ihre Produkterklärung zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Produkt-Demo und exportieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei, bereit, Ihr Publikum auf jeder Plattform zu beeindrucken und Ihr Produkt effektiv zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg mit Video hervor

Entwickeln Sie fesselnde AI-gestützte Videos, um zu veranschaulichen, wie Kunden Ihr Produkt erfolgreich nutzen, und so dessen Wert und Vertrauen zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Demo-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Produkt-Demo-Videos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Video-Vorlagen zu erstellen. Sie können Ihre Assets einfach hochladen, AI-Avatare hinzufügen und jedes Element anpassen, um eine hochauflösende MP4-Datei für Ihr Publikum zu erstellen.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Produktvideos?

HeyGen nutzt AI-Text- und Sprachgenerierung, um natürlich klingende Erzählungen in über 50 Sprachen zu erstellen. Darüber hinaus können Sie AI-Avatare verwenden, um Ihr Produkt mit menschenähnlicher Präzision zu präsentieren, und sogar AI das Skript schreiben lassen, um Ihren Video-Produktions-Workflow zu optimieren.

Kann ich die Identität meiner Marke in die mit HeyGen erstellten Produktvideos integrieren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in jedes Produkt-Demo-Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt konsistent und professionell mit dem ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke übereinstimmt.

Wie kann ich die mit HeyGen erstellten Produktvideos exportieren und teilen?

Sobald Ihr Produktvideo mit HeyGens Bearbeitungstools perfektioniert ist, können Sie es als hochauflösende MP4-Datei exportieren. Dieses Format gewährleistet eine breite Kompatibilität für das Teilen über Plattformen hinweg oder das direkte Einbetten in Ihre Marketing- und Vertriebsunterlagen.

