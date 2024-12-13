Produkt-Demo-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Demos schnell

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produkt-Demo-Videos. Nutzen Sie die AI Avatare von HeyGen für ansprechende und interaktive Produktdemos.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Produkt-Demo-Video für potenzielle Unternehmenskunden, das zeigt, wie eine neue SaaS-Funktion Arbeitsabläufe optimiert. Der visuelle Stil sollte professionell und elegant sein, mit einer selbstbewussten, optimistischen Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, ansprechende Produktdemos mit den 'AI Avataren' von HeyGen zu erstellen, um eine menschliche Note hinzuzufügen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für neue Benutzer einer komplexen Software, das sich auf einen klaren, schrittweisen Arbeitsablauf konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und animiert sein, mit einem ruhigen, instruktiven Ton, der durch 'Voiceover-Generierung' bereitgestellt wird. Nutzen Sie die vielseitigen 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen, um komplexe Konzepte effektiv zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges fesselndes Produkt-Demo-Video, optimiert für soziale Medien, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues Tool schnell verstehen möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit trendiger Hintergrundmusik und klaren 'Untertiteln', um ein schnelles Verständnis zu gewährleisten. Zeigen Sie den Hauptvorteil der Nutzung eines leistungsstarken Produkt-Demo-Generators.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges personalisiertes Produkt-Demo für Nischen-B2B-Profis, das die erweiterten Funktionen eines branchenspezifischen Tools detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte elegant und präzise sein, mit einem sachkundigen 'AI Avatar' als Moderator, der technische Aspekte erklärt. Nutzen Sie die 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion von HeyGen für eine effiziente Inhaltserstellung und sorgen Sie für eine hochwertige Präsentation.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Demo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde und interaktive Produkt-Demo-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Produktgeschichten in unvergessliche Erlebnisse verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek von `Vorlagen` oder beginnen Sie von Grund auf, um die Grundlage für Ihre Produkt-Demo zu legen. Die Nutzung von `Vorlagen & Szenen` ermöglicht einen schnellen und effizienten Start Ihres Erstellungsprozesses.
2
Step 2
Integrieren Sie AI-Moderatoren
Verbessern Sie Ihre Produkt-Demo, indem Sie `AI Avatare` einbinden, um Funktionen zu erläutern und zu erklären, wodurch Ihr Inhalt dynamisch und ansprechend wird.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente an
Machen Sie Ihre Demo `anpassbar`, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke anwenden. Arrangieren Sie Szenen für optimalen Effekt und stellen Sie sicher, dass die einzigartige Identität Ihres Produkts durch `Branding-Kontrollen (Logo, Farben)` zur Geltung kommt.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihr Demo-Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und `veröffentlichen & teilen Sie das Demo` in verschiedenen gewünschten Formaten. `Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte` stellen sicher, dass Ihre interaktive Produkt-Demo für jede Plattform bereit ist und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums erregt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Benutzer-Onboarding

.

Nutzen Sie AI-gestützte Video-Demos, um klare, ansprechende Produktführungen zu erstellen, die das Benutzerverständnis und die -bindung verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Produkt-Demo-Videos verbessern?

HeyGen ist ein AI-Video-Generator, der entwickelt wurde, um mühelos ansprechende Produkt-Demo-Videos zu erstellen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Skripte in fesselnde visuelle Erlebnisse zu verwandeln, indem Sie AI-Moderatoren und anpassbare Vorlagen nutzen.

Kann ich AI Avatare für meine Produktpräsentationen verwenden?

Absolut! HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI Avataren und AI Moderatoren, die in der Lage sind, den Wert Ihres Produkts mit realistischen Voiceovers und Ausdrücken zu vermitteln. Sie können deren Aussehen und Stimme anpassen, um perfekt zum einzigartigen Stil Ihrer Marke zu passen.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Anpassung von Produktdemos?

HeyGen verfügt über einen benutzerfreundlichen, codefreien Editor mit Drag-and-Drop-Funktionalität, der umfangreiche Anpassungen Ihrer Produkt-Demo-Videos ermöglicht. Nutzen Sie vielseitige Vorlagen, integrieren Sie die visuellen Elemente Ihrer Marke und fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu, um unvergessliche Geschichten zu gestalten.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige Produkt-Demo-Videos erstellen?

Der leistungsstarke AI-Video-Generator von HeyGen rationalisiert den gesamten Erstellungsprozess für Produkt-Demo-Videos und ermöglicht eine schnelle Produktion, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Unsere Plattform wandelt Text effizient in Videos mit AI-Moderatoren und dynamischen Visuals um und sorgt so in wenigen Minuten für professionelle Ergebnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo